羅智強公布革實院師資陣容 藍營20位民代入列

（中央社記者劉冠廷台北20日電）革實院長羅智強今天公布革實院師資陣容，共20位國民黨民意代表加入，並預告革實院的首場活動，將於明天邀請前總統馬英九，與國民黨主席江啟臣，談武漢肺炎後的台灣未來。

國民黨革命實踐研究院長羅智強今天召開記者會，向外界介紹未來革實院的師資陣容，包括國民黨立委蔣萬安、魯明哲、鄭正鈐、洪孟楷、台北市議員徐巧芯、張斯綱、台中市議員羅廷瑋等，共20位藍營民意代表。

羅智強表示，今天發出革實院第三支箭，邀請20位國民黨民意代表擔任革實院的導師；革實院是培訓單位，因此就需要導師群加入，第一波先找了國民黨的民代加入，未來還會繼續擴展師資陣容。

羅智強說，革實院的核心想法，是要採取微型化、分散化、去中心化、直播化，將虛與實整合起來，有別於過去培訓歸培訓、論述歸論述的做法，希望能夠將媒體多元的形式整合在一起；像明天就會舉辦第一場活動「未來沙龍」，將邀請到馬英九，與江啟臣，在他經營的頻道，談武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）之後，台灣的未來。

與會的革實院副院長、台北市議員游淑慧則說，這一次的導師群不只出力也出錢，響應了革實院的募款計畫；羅智強也說，日前革實院發出第一支箭，就是要募款1000萬，謝謝黨內的朋友，一起響應這個募款計畫。

洪孟楷說，現在的國民黨是「最沒有的時刻」，但也是因為最沒有，才擁有的最多，這次龐大的師資陣容，代表每一個人都願意出錢出力，為國民黨、中華民國打拚。魯明哲表示，革實院的革，已從過去的革命變成改革，他願意站在第一線，與大家一起實踐改革，用新媒體、新方法，讓民眾重新認識國民黨。（編輯：黃國倫）1090420