時力：武漢肺炎紓困 莫忘非營利組織

針對武漢肺炎紓困，時代力量立委邱顯智（右）、王婉諭（左）20日召開記者會，呼籲行政院各部會應盤點其主管的非營利組織紓困需求，特別預算也應編列專款注入信保基金，辦理非營利組織信用保證專案。中央社記者施宗暉攝 109年4月20日

（中央社記者王揚宇台北20日電）針對武漢肺炎紓困，時力立委邱顯智、王婉諭今天呼籲，行政院各部會應盤點其主管的非營利組織紓困需求，特別預算也應編列專款注入信保基金，辦理非營利組織信用保證專案。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2100億元，並送立法院審查。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天針對「非營利組織紓困議題」召開記者會，並提出3點具體訴求。第一、行政院各部會盤點其主管非營利組織紓困需求；第二、特別預算編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」；第三、單一窗口協助中小型非營利組織與銀行交涉，順利取得紓困貸款。

邱顯智表示，從近日的新聞可以看見，喜憨兒基金會、伊甸基金會等組織的庇護工場營運大受影響，其他知名度沒那麼高、規模沒那麼大的組織，況狀恐怕更不樂觀。另外，當實體經濟受到衝擊，今年下半年非營利組織的募款，將出現較大規模的衰退，政府需要超前部署，預先為非營利組織做好過冬的紓困準備。

邱顯智指出，防疫紓困特別條例的修法若順利完成，紓困2.0追加的1500億特別預算，也會送來立法院審議；追加的特別預算，一定要編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」的紓困貸款，讓非營利組織也能取得融資貸款，度過營業收入、捐款收入銳減的困境。

邱顯智說，由於許多中小型非營利組織過去與銀行的往來經驗可能較為不足，政府應該設立單一窗口，協助非營利組織與銀行交涉，順利取得紓困貸款，避免看得到，吃不到的情形發生。

王婉諭指出，目前紓困方案討論，只有看到第一部門（政府）與第二部門（企業）相互喊價，爭取最有利的資源分配。然而，分擔相當多社會功能，在台灣社會各處服務的第三部門（民間團體），卻被遺忘了。

王婉諭憂心，如果因為經濟衰退，導致非營利組織的營業收入、捐款收入大減，必須縮編、資遣來因應，台灣的社會安全網將會出現很大的漏洞。（編輯：蘇志宗）1090420