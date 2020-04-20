鼓勵自備餐具 環保署：思考獎勵方案

（中央社記者張雄風台北20日電）受武漢肺炎疫情影響，全台有377家場所暫時恢復使用免洗餐具，國民黨立委吳斯懷今天提議，店家給予民眾自備餐具打折優惠，政府再給店家補助。環保署表示，將思考鼓勵方案。

立法院社福及衛環委員會今天邀請行政院環境保護署就「資源回收管理推動現況與相關從業人員防疫作為」及「因武漢肺炎疫情影響，網購及外送餐飲大量增加，產生之包裝及一次性餐具廢棄物處理」進行專題報告，並備質詢。

受疫情影響，環保署同意暫時恢復使用一次性免洗餐具，國民黨立委吳斯懷認為，環保署應在紓困條例中訂出鼓勵商家的獎勵，如民眾自帶餐具商家就打折，政府再補助店家，從政策到業者、民眾，明快訂出辦法。

吳斯懷也提到，截至16日止，全台居家檢疫約11萬人，以每人每天製造1公斤廢棄物估計，將有1540噸可能具感染性廢棄物，會不會在處理的過程中產生破口；應依據基層執行面，提出人力、預算需求，不然就像海軍，沒有落實政策變成防疫破口。

環保署長張子敬表示，現在許多餐飲業者還是提供環保餐具，紓困是用於補貼，不是多用；對於民眾自備餐具、隨行杯買咖啡可打折，再給予店家鼓勵，這些內部行政上就可以做，不用到紓困條例，會再思考方案。

針對居家檢疫廢棄物，張子敬說，目前處理量約60噸，並強調居家檢疫、隔離的廢棄物都是用最高規格處理，但不代表它是感染性廢棄物；只要檢疫、隔離期間不排出，最後又沒確診就沒有問題。1090420