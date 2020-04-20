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口罩購買實名制
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口罩購買實名制1/88

口罩實名制3.0 22日上路 1萬多家超商開放預購

最新更新：2020/04/20 15:39
口罩實名制3.0 22日上路，民眾屆時可持健保卡，到4大超商的1萬多家門市預購口罩。（中央社檔案照片）
口罩實名制3.0 22日上路，民眾屆時可持健保卡，到4大超商的1萬多家門市預購口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院長蘇貞昌今天拍板，口罩實名制3.0將從22日上路，民眾屆時可持健保卡，到4大超商的1萬多家門市預購口罩，且不用抽籤，現場直接付款，事後再至原超商取貨。

防疫資訊

蘇貞昌中午主持口罩會議，會中決議口罩實名制從22日起升級3.0，22日上午8時至24日晚間8時，民眾可持健保卡，到1萬多家超商門市，直接插卡使用事務機預購口罩後，至超商櫃檯繳費；4月30日至5月13日到原超商取貨。

原本2.0的網路預購、超商領貨方式，仍將繼續保留，且將與3.0同步不抽籤，22日至24日上網預購時即可繳費，不需再分兩梯次。

政院官員表示，3.0的目標，一是有新的管道，讓不善使用網路者也可訂購口罩，節省排隊時間、減輕藥局負擔；二是整合購買與付款，訂購後可不用抽籤，直接付款，減少預購步驟。

另外，全聯與美廉社因沒有讀卡設備，仍僅可領口罩，無法預購。政院官員透露，有不少連鎖藥妝店與量販店主動接洽，表達希望參與口罩實名制的任務，目前仍在了解與洽談中，未來有望增加更多口罩實名制的據點。（編輯：鄭雪文）1090420

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