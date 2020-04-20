游錫堃：推國會外交 促台美更多良性互動

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院長游錫堃今天表示，美國對中國戰略改變後，多位美國友台人士都支持促進台美關係進展，因此台美建交、承認台灣並非不可能發生；立法院將透過國會外交，促進台美更多良性互動。

游錫堃上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸等人陪同下，會見「社團法人台灣國家聯盟」總召集人吳樹民等人。

游錫堃首先邀請聯盟成員就各自著重議題提出看法，包括執行委員郭重國、決策委員黃帝穎等人，都指出應該重視護照的英文正名問題。郭重國表示，建議可將護照上英文改為台灣；黃帝穎則建議，由行政部門直接刪除護照上ROC字樣，並未涉及違法，或透過護照條例修正案讓人民選擇。

台灣國家聯盟執行委員柯純卿則談到華航正名問題，表示如果航權問題目前暫時難以解決，可在未來漸進式逐步解決，但建議機身上面的China字樣，能先修改得較不明顯，避免他國誤會華航是中國籍的航空公司。

游錫堃表示，感謝訪賓針對多項議題提出的寶貴意見，對於華航正名問題，總統蔡英文也相當關切，已指示後續分短、中、長期目標來執行。

游錫堃說，美國對中國戰略改變後，多位美國友台人士，包括副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人，都曾發言支持促進台美關係進展，因此台美建交、承認台灣並非不可能發生。在立法院可以協助的部分，就是透過國會外交，促進台美更多良性互動。

游錫堃也和聯盟成員針對促轉條例修法、國家語言法展現台灣主體，及國家正常化等議題交換意見；雙方晤談約60分鐘，最後致贈紀念品、合影留念。（編輯：楊玫寧）1090420