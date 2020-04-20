江啟臣將出席國際虛擬論壇 分享對疫情觀察

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席江啟臣今天晚間將參與國際民主聯盟的虛擬論壇，分享台灣目前可以妥善處理武漢肺炎疫情的觀察，並介紹為何國民黨主張排富發現金的方式，對於救經濟比較直接而有效。

國民黨今天下午發布新聞稿指出，江啟臣受國際民主聯盟（International Democrat Union）邀請，將於今晚9時，以網路研討會的形式，與其他5名與會成員共同討論民主國家如何應對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情。

國民黨表示，本場網路研討會又稱國際民主聯盟虛擬論壇，將由聯盟主席、前加拿大總理哈珀（Stephen Harper）主持。除江啟臣外，研討會成員還包括前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）、奧地利歐盟事務部長艾茲達德勒（Karoline Edtstadler）、美國企業研究所研究員高特里布（Scott Gottlieb）、英國貿易政策次長漢茲（Greg Hands）、美國藥品研究及製造商協會執行副總裁莫希契茨基（Richard Moscicki）。本次研討會預計將有超過150名的國際民主聯盟成員及其代表參加。

國民黨指出，江啟臣將分享其對於台灣目前可以妥善處理武漢肺炎疫情的觀察，並介紹為何國民黨主張排富發現金的方式是對於救經濟比較直接而有效的。

國民黨也表示，江啟臣亦將於會中尋求國際民主聯盟成員的支持，以助台灣參與世界衛生組織（WHO）。國民黨堅信，台灣的參與無關政治，而是攸關基本人權以及台灣民眾對於回饋國際社會的渴望。台灣有防疫經驗和傑出的公衛能力，希望台灣將排除萬難，不僅在今年，而且在未來都能夠參與世衛組織。（編輯：林興盟）1090420