紓困條例21日拚三讀 藍盼發現金紓困

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北20日電）立法院長游錫堃今天召集朝野協商紓困特別條例修正草案，各黨團達成共識，21日逐條表決處理，力拚完成三讀，但國民黨立法院黨團仍向執政黨呼籲，盼直接發放現金紓困。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，民進黨政府推出的新台幣1035億元現金方案，都是要直接發給個人的現金補貼，是針對真正有需要的民眾。他說，除了要因應疫情紓困，國家整體財政健全也不能輕易忽略，民進黨會兼顧這兩者，「我們會嚴格把關，不容許因此破壞財政負擔」。

游錫堃今天召集朝野協商，研商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，各黨團達成共識，21日立法院會先進行廣泛討論，並逐條表決處理，力拚完成三讀；最快24日就能邀請行政院長蘇貞昌到立院針對特別預算報告並備詢。

隨後國民黨團召開記者會，黨團書記長蔣萬安說，他們立場非常堅定，就是在這次紓困條例的修正，追加1000億元的預算，在排富之後直接發現金給需要幫助的民眾；明天表決時，會再次進行說明；他強調，很多民眾都急需要一筆現金度過難關，也有許多辛苦民眾無法符合政府紓困方案的資格，需要透過申請、跑流程、審核，如此不方便，無法達到救急的目的。

蔣萬安也說，國民黨提出的紓困版本提出1000億元預算，是有指定用途，在排富之後廣發現金給需要的民眾，但民進黨立法院黨團的修正動議，是再追加2100億元，但沒說明用途，再次呼籲政府，傾聽基層聲音，在排富之後，廣發現金給民眾。

與會的國民黨團總召林為洲則說，行政院現有的紓困方案，關卡重重，國民黨團認為應訂出簡單明瞭的標準，例如排富之類的，然後廣發現金給辛苦的民眾；在行政院的紓困版本中，發現金的門檻排除掉太多人，包括受雇者就沒辦法拿到現金，只照顧到300萬人、排除掉2000萬人，這2000萬人難道都很有錢嗎。

林為洲強調，國民黨團的紓困版本是排富後廣發現金，對此會堅持到底，明天立法院會就見真章。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪指出，民進黨與行政院推動的各種規劃，都是根據各主管機關所針對的對象，例如中低收入戶增加現金補助，或是受到疫情影響生意業績的，政府也提出各項紓困貸款，或給必要現金補助。

鍾佳濱也說，民進黨政府推出的1035億元現金方案，都是要直接發給個人的現金補貼，是針對真正有需要的民眾，讓他們可以得到比較多的現金挹注，反倒國民黨是將這1000億元分散給將近1600萬人，讓真正需要紓困的人反而拿不到，不需要的又拿到一些，這可能是最差的現金紓困方式。

至於追加2100億元部分，鍾佳濱說，這是因為國民黨認為現在「600億元加1500億元」還不夠，還要再追加1000億元，但這已超過目前的舉債上限與財政紀律法規定，既然國民黨已主張要打開舉債額度，考量疫情變化、未來紓困需求還在未定之數下等狀況，因此民進黨團才提出修正動議，但這並不是要把錢通通用完，要視實際狀況。（編輯：林興盟）1090420