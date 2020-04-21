分享台灣模式民主抗疫 外交部官網設立專區

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎蔓延全球。外交部今天說，為讓各界深入了解備受肯定的「台灣模式」民主抗疫治理經驗，外交部官網設立「因應武漢肺炎國際分享專區」，英文版仍在建構，相關翻譯工作近日將陸續完成。

外交部發言人歐江安今天上午在外交部例行記者會表示，台灣與中國鄰近、民間往來密切，因此國際社會曾預測，台灣將是中國以外疫情最嚴重國家。然而，台灣不僅有效控制疫情、將對民眾的影響降至最低，防疫成果與模式更備受國際關注與肯定。

歐江安說，為讓國際社會瞭解「台灣模式」（Taiwan Model）民主抗疫治理經驗，外交部在官網架設「因應武漢肺炎國際分享專區」，以與國際友人分享台灣的相關做法與經驗，其中包括台灣行有餘力而展開的國際人道救援行動。

歐江安說明，「因應武漢肺炎國際分享專區」有3大區塊，包括國際媒體報導、聚焦「台灣模式」，以及多媒體連結與社群平台。

其中，聚焦「台灣模式」方面，專區以6篇短文介紹台灣防疫工作的不同面向，涵蓋完善的健保體系、「全政府」指揮體系、超前部署、公私協力、科技支援防疫，以及資訊公開透明。此區塊的「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!） 欄目則將台灣的國際援助行動及防疫合作資訊彙整列表。

歐江安指出，專區內容將不斷更新，英文版在相關翻譯工作陸續完成後，近期也會上線。

歐江安強調，「台灣模式」的成功印證民主國家因資訊透明、政府誠實開放，提供了更佳防疫之道，也是台灣全體國人的驕傲。外交部將持續透過不同管道分享台灣的防疫經驗，並在雙邊和多邊架構下，與友好國家建立防疫夥伴關係，彰顯台灣作為世界良善力量的關鍵角色。（編輯：黃國倫）1090421