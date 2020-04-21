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敦睦艦隊染疫 蔡總統：勇敢面對才是國軍本色
首頁 / 政治

外交部：敦睦艦隊成員在帛琉未全程戴口罩

最新更新：2020/04/21 21:23

（中央社記者陳韻聿台北21日電）海軍敦睦艦隊目前已有27名成員確診武漢肺炎。根據外交部送達立法院的報告，因考量國際禮儀、避免造成帛琉民眾恐慌，在拜會帛國總統等正式場合，並未強制要求全體官兵戴口罩。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，但海軍敦睦艦隊仍出訪，期間並於3月中旬停留至今零確診的太平洋友邦帛琉，隨後艦隊爆發疫情，帛琉近日也展開相關篩檢，所引發國安外交風波引發爭議，立法院外交及國防委員會明天將召開「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案會議。

根據外交部送達委員會的報告，敦睦遠航訓練為海軍每年例行任務，外交部循例配合軍方擬定的任務宗旨、目標及需求提供行政協助，並指示台灣在敦訪國的駐館處協洽及辦理支隊敦訪期間的補給、交通及行程安排，以達鞏固邦誼、宣慰僑胞之效。

外交部表示，海軍司令部去年7月函請駐帛琉大使館了解當地相關資訊，以利規劃敦訪。外交部去年9月將相關評估意見函復海軍司令部後，司令部於10月函請外交部協洽帛琉政府同意敦睦支隊到訪，並於11月獲帛方同意。

外交部指出，海軍司令部隨後陸續函請外交部協辦敦訪相關行政事宜，包括支隊人員入境、協運物資、先遣小組赴帛琉協商等。截至敦睦支隊今年3月15日完成敦訪帛琉，海軍司令部與外交部及駐帛琉大使館均保持密切聯繫。

外交部強調，武漢肺炎疫情期間敦訪相關評估，由國防部依專業考量決定，外交部表示尊重。

針對帛琉當時疫情，外交部指出，敦睦支隊抵達帛琉前，大使館持續應支隊所詢提供資訊。支隊3月12日抵帛琉馬拉卡港（Malakal）後，全程配合帛方防疫措施。此外，為配合防疫，訪帛期間的活動安排均以精簡為原則，原訂室內活動多已取消或調整為戶外，活動現場均設有醫療檢疫站。

不過，外交部表示，考量國際禮儀、避免造成帛琉民眾困惑與恐慌，在符合防疫要求前提下，在部分正式場合，並未強制要求全體官兵配戴口罩。

外交部指出，這些場合包括歡迎儀式，拜會帛國總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.），海軍樂儀隊、鼓號樂隊及莒拳隊表演，台帛壘球友誼賽等。

外交部表示，後續將持續與帛琉在醫療和防疫領域合作，並追蹤駐帛人員健康狀況。目前大使館人員已自主健康管理、佩戴口罩，使館及技術團員眷與雇員等21日也已配合帛方安排，接受帛琉國家醫院採檢。（編輯：郭萍英）1090421

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