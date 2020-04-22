江啟臣建議第一線作戰部隊普篩 確保國軍戰力

（中央社記者余祥台北22日電）敦睦艦隊發生武漢肺炎群聚感染，國民黨主席江啟臣今天表示，國防武力的防疫破口是國安危機，除落實全面疫調，疫情指揮中心也應思考第一線作戰部隊全面普篩的可能，以確保維持國軍戰力。

海軍敦睦遠航訓練支隊成員確診武漢肺炎，造成社會恐慌，總統蔡英文今天也向國人致歉，並表示絕不護短。

江啟臣下午在國民黨中常會發表談話，他表示，海軍敦睦艦出現群聚感染，成為社區傳播的隱憂，國人無法接受國防部與執政黨面對質疑，以及疫調工作的因應與態度；防疫視同作戰，國防武力的防疫破口更是國家安全的危機。

江啟臣說，除了落實全面疫調，他也具體建議，疫情指揮中心思考第一線作戰部隊全面普篩的可能，以確保維持國軍戰力，避免軍隊群聚感染。敦睦艦隊的群聚感染，更是在提醒應該正視國軍生態、特性、生活模式，在防疫上要如何去應對。

他表示，疫調是針對敦睦艦隊的亡羊補牢，普篩是要將國軍的現狀做好停損，開啟國軍面對疫情新的管理模式。

他認為，先有真相才能究責，先有事實，才能進行疫情控管，並呼籲，不論是疫情調查或是懲處都應該有更透明、更嚴謹的做法，否則對於國軍形象，對於疫情控制都是負面的傷害。

他說，防疫優先，國安第一，病毒才是共同的敵人。國軍的疫情控管，不但關係到國家安全，更關係全民的防疫成果，此時此刻，應該要完善疫調，以防疫為最先考量，才能進一步精進改善國軍管理文化，避免憾事再次發生。

至於昨天立法院三讀通過紓困振興特別條例修正案，江啟臣說，主導修法的民進黨政府宣稱估計約有300萬人受惠，與國民黨規劃排富後主動發放現金，預估1500萬人受惠的版本，仍有極大落差，對於民進黨完全主導，卻絲毫不讓的態度，國民黨表達遺憾。

江啟臣強調，好的政策，不怕轉彎；好的政策，也不怕收割，考量疫情變化快速，昨天立法院也同步通過修正動議，得視疫情狀況再編2100億元預算，供政府分配運用。

國民黨呼籲執政黨應衡量情勢，考量民苦，慎審思考，妥善運用以更為主動、普及的方式發放現金，協助國人共度疫情難關，也期待疫情過後能趕快回復正常生活。（編輯：郭無患）1090422