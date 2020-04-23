國民黨民調：33.9%支持發放消費券或現金

（中央社記者余祥台北23日電）武漢肺炎疫情延燒，國民黨今天公布所做的經濟紓困民調，對於現行紓困補助，3成民眾認為應發消費券或現金，酷碰券只有不到1%的支持度，證明國民黨所提發放現金的訴求，才符合民意，呼籲政府不要一意孤行。

國民黨今天召開「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」記者會，邀請多名商圈代表出席現身說法。

文傳會主委王育敏公布國民黨所做的「經濟紓困民調」，超過9成民眾認為新冠肺炎已實質影響台灣經濟，而有6成民眾認為新冠肺炎會使自己或家人的收入減少。

針對現行紓困補助政策進行調查，發現有超過6成民眾搞不懂紓困辦法，而高達9成6的民眾沒有提出紓困補助申請，顯示現行的紓困補助方案根本無法達到實質紓困的效果。

王育敏指出，根據民調顯示，有高達33.9%的受訪者認為紓困補助應該發放消費券或現金，而現在蔡政府推動的酷碰券，僅僅只有0.9%的支持度，證明國民黨所提發放現金的訴求，才是真正符合民意、照顧人民的妥善政策，王育敏呼籲蔡政府應該苦民所苦，不要再一意孤行錯誤的紓困政策。

這份民調是委由台灣優勢客服科技公司在18日至19日以電話抽樣訪問，樣本數為1068份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負5.6個百分點。

淡水商圈文化觀光協會理事長盧育佑指出，現在紓困補助的條件過於嚴苛，很多店家無法滿足補助條件，也造成商圈店家經營非常困難。

與會的商圈代表也都表示，現在民眾轉趨保守不敢消費，因此呼籲政府發放現金或消費券，增加民眾的消費慾望、活絡經濟。（編輯：蘇志宗）1090423