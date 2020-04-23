敦睦艦隊染疫 蘇貞昌：非常痛苦要亡羊補牢

（中央社記者王承中、顧荃台北23日電）敦睦艦隊發生武漢肺炎群聚感染，行政院長蘇貞昌今天對此表達「非常意外，也覺得非常痛苦」，指示接下來任何細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，「痛定思痛、亡羊補牢」。

衛福部上午在行政院會中報告指出，這一週來，曾經有3日出現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國零確診，這一週國內共新增31例，除境外移入3例，最受民眾關注的敦睦艦隊案，就占28例，本土案例則已經連續10天零確診。

蘇貞昌在聽取衛福部報告後指出，面對全球疫情緊急，還是沒有任何大意的空間，政府一直戰戰兢兢。最遺憾的是，剛好發生敦睦艦隊、磐石艦的事情。他說，「這讓我們非常意外，也覺得非常痛苦，面對這樣的一個情況，國人也非常震撼」。

他重申，切忌因擔心疫情被發現而有所隱匿，這樣只會失去危機控管的先機，讓疫情更加嚴重且難以收拾。他幾乎每次院會都提醒各首長做好疫控，特別是有前車之鑑、他國出現過的大規模群聚感染事件，更應注意提防，絕不能因一個失誤，成為全國防疫的破口。

蘇貞昌表示，敦睦艦隊必須為保國衛民做長程的演訓，不但必要，且民眾都給予支持與肯定，可是這次在防疫工作上，確實有許多缺失、沒有到位，國防部長也為此率同將領出來道歉，總統要求儘速調查確實。

蘇貞昌指出，他特別請政務委員羅秉成一定要儘快就這件事情，防疫的工作在艦艇上應如何事前規範、作業，在整個航程上的要求、回報，在和整個基地艦指部如何通聯管制、回國後如何下船、出港等的作業，任何細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，「痛定思痛、亡羊補牢」。

蘇貞昌表示，國軍難免在演訓過程中，對於防疫作為沒有碰過或其他情況不到位之處，一定藉這次查核清楚，並立刻補位、做好，民眾也才能安心，官兵也才能安全，且也是該做的事，希望國防部完全配合，讓整個作業不要再有任何破口。

另外，衛福部疾管署副署長莊人祥在出席院會後記者會時表示，1922專線在20日共接到4萬6992通電話，創下單日新高，主因是因為敦睦艦隊疫情後，發簡訊通知曾在艦上官兵活動處附近的民眾，許多收到簡訊的民眾打來詢問。（編輯：蘇志宗）1090423