吳釗燮：新任駐海地大使人選近日定案

（中央社記者陳韻聿台北23日電）駐海地大使劉邦治3月中旬返台，外交部當時說明為「因公」，但劉邦治至今仍未前往海地，引發關注。外交部長吳釗燮今天說，駐海地大使不會一直懸缺，目前仍在討論新任人選，近日會定案。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮就「我國援助友我國家與友邦口罩等醫療物資之實際作法，與我國如何運用國際社會對我國防治新冠肺炎之好評拓展我國外交之作為」專案報告，並備質詢。

民進黨趙天麟，以及國民黨溫玉霞、陳以信、馬文君等立法委員質詢外交部近期人事異動，包括是否會有新任海地大使，為何駐巴拉圭大使周麟僅任職約兩年就要卸任，以及媒體報導中國援贈巴拉圭防疫物資、有巴國議員譏諷台灣捐太少等。

外交部昨天說明，周麟即將「卸任返國」，並非外傳「被召回國」。吳釗燮今天答詢表示，已向巴拉圭提出新任大使人選，並已獲巴方同意；儘管巴國內部確實有親中人士和議員，甚至將向中國採購的防疫物資說成是中國援贈，台巴邦交「應該是沒有問題」。

列席的拉丁美洲及加勒比海司長俞大㵢補充說明，駐巴拉圭大使異動屬外交部正常輪調，大使沒有特定任期，非主管職位的任期才是「3+3（年）制」。此外，俞大㵢證實，劉邦治已回台一個月，回台前在海地服務了一年多。

劉邦治過去曾任駐海地大使。媒體3月報導，他因與總統摩依士（Jovenel Moise）起爭執，被要求在72小時內離開海地。外交部後來說明，劉邦治因公返台，台灣與海地正就特定議題進行溝通，劉邦治善盡職責捍衛國家立場，未對海地特定高層不敬，大使館業務目前由資深同仁代辦。

吳釗燮答詢表示，駐海地大使一職不會一直懸缺，目前還在討論人選，近日會定案。

陳以信詢問，有消息指出，520總統就職在即，國安外交團隊會有變動，吳釗燮未來去向為何。吳釗燮答詢指出，他沒有選擇戰場的權利，不管到哪裡，他都是為中華民國外交努力。

陳以信質疑，目前全球武漢肺炎疫情未歇，各國外交部門也焦頭爛額，此時是否適合進行人事調動，若一如今年敦睦艦隊堅持舉辦，可能會出問題；此外，駐泰代表是否有異動。

吳釗燮答詢表示，現任駐泰代表童振源借調期滿，並已表達希望回學校任教；而儘管疫情仍持續，政府仍須考量定期調動等外交工作需求。（編輯：郭無患）1090423