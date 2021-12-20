台灣與科索沃成立雙邊國會友好團體

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（中央社記者蘇龍麒台北20日電）民進黨立委羅致政今天邀集朝野39名立委，組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，並與「科索沃–台灣國會友誼小組」視訊會議，正式成立雙邊國會友好團體。

外交部政務次長曾厚仁及駐匈牙利大使劉世忠獲邀見證，台灣國會外交在歐洲巴爾幹地區首度有歷史性的發展。

科索沃國會外交委員會今年6月15日贊成執政的自決黨（LVV）瑪朵絮（Ms. Adriana Matoshi）等5名跨黨派國會議員提議，決議應成立「科索沃–台灣國會友誼小組」。

羅致政隨即透過外交管道和科方聯繫，雙方決定相應籌組國會友好團體，增進國會交流以及人民相互了解，共同拓展國際生存空間。

羅致政辦公室晚間發布新聞稿指出，「台灣–科索沃國會聯誼會」由羅致政出任會長、副會長由民進黨立委何志偉出任。羅致政對於在巴爾幹國家中，能成立第一個國會友誼團體，表示振奮。

羅致政表示，今天會議為台灣和科索沃雙雙立下了發展的里程碑。科索沃和台灣在爭取獨立主權、民主價值、經濟生存和國際承認的奮鬥中本來就有許多共同點，而且科索沃2008年宣布獨立時，台灣還是少數幾個、立即承認科索沃獨立的國家。

科索沃國會友台小組主席瑪朵絮因病在醫院接受治療無法親自出席，今天的會議由民主黨籍（PDK）副主席黛柳（Blerta Deliu-Kodra)代為致詞，隸屬民主聯盟黨（LDK）的議員傑麥（Armend Zemaj）以及未來同盟黨（AAK）議員貝瑞夏（Beke Berisha）等代表友台小組成員參加。

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黛柳表示，科索沃和台灣的交流有待開發拓展，國會議員今天互相成立友誼團體是開啟雙邊關係鏈結的重要里程碑，最重要的是兩個民主國家，將來可以並肩對抗獨裁政權。同時在談話中，也表示聲援立陶宛支持台灣立場，也期待未來藉由台科雙方實質交流，強化雙方接觸與合作。

新聞稿指出，台科國會友台小組成立是雙邊關係歷史性的發展，藉由雙邊國會跨黨派的友好團體的成立，對未來對雙邊實質交流有共同期待。會議中除了共同力挺立陶宛對抗中國霸凌，台科雙方在強化國會交流、經貿合作、人民互動更有高度共識，並相互邀請明年互訪。（編輯：楊凱翔）1101220