加拿大辦事處35週年 芮喬丹：台灣成深受信賴友人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北25日電）今年正逢加拿大駐台北貿易辦事處成立35週年，駐台代表芮喬丹回憶，辦事處草創時期僅3人，一路見證台灣走過戒嚴，發展為高科技民主社會；加台雙邊關係隨著辦事處擴大深化，台灣也成為深受加拿大信賴的友人。

疫情之下，芮喬丹指出，加拿大已發行疫苗接種憑證，台灣則規劃推動數位健康證明，雙邊正研究兩系統如何對接，協助完整接種的旅客更便利地往返兩地，盼最終能恢復正常互動，拉近台加距離。

加拿大駐台北貿易辦事處（Canadian Trade Office in Taipei）1986年成立之初，僅由3人負責所有業務。如今辦事處規模擴大，更進駐政商重鎮信義區。

兩度駐台的芮喬丹（Jordan Reeves）接受中央社專訪時，回顧台灣這幾年變化頗有感觸地說，當年台灣仍處戒嚴狀態，尚無直飛加拿大的航班，雙邊貿易額僅16億加幣。

芮喬丹細數，35年來台灣不但首度舉行總統直選，在性別平等、人權、民主治理、媒體自由等都取得長足進展，成為深受加拿大信賴的友人及貿易夥伴。

特別是2019年5月17日，台灣寫下歷史成為亞洲第一個同婚合法國家。芮喬丹說，這讓許多加拿大人印象尤其深刻；他日後也贈送加拿大皇家鑄幣廠發行的紀念幣，給第一批結婚的新人及總統蔡英文，「這些發展對台加關係至關重要」。

他表示，隨著台灣轉型成為充滿活力、多元的社會，加拿大駐台北貿易辦事處隨之拓增業務。自加拿大在台開設辦事處以來，雙邊貿易量年年成長，人與人的交流熱度亦然；台灣旅客自2010年起赴加拿大免簽，即是重要里程碑，往返加拿大與台灣的人次更在疫情爆發前夕達到高峰。

「加台在許多領域的發展，都可見雙邊關係的縱深，例如台灣1995年仿效加拿大作法，推出國民健康保險」，芮喬丹指出，多年來，加拿大與台灣已簽署40多份備忘錄，內容涵蓋農業、科學及交通等領域，台灣更是加拿大最重要的科技合作夥伴之一。

芮喬丹回想自己在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）蔓延期間首度駐台，時任台北市長的馬英九曾專程前往多倫多會見市政府官員，商議如何遏止SARS；十多年後，加拿大公衛官員向台灣衛福部取經，盼能學習最佳對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之道。

他還透露，台灣抗疫成績獲全球認可，加拿大政界支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）或世界衛生大會（WHA），無論是公開或閉門的場合，都是如此。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加拿大和台灣除逐步深化在貿易、科技、健康、教育、環境及原住民權益等領域的合作，也在新的合作領域開疆闢土。芮喬丹舉例，加拿大退休基金投資台灣離岸風電，成為台灣今年最高額的投資案之一，且加拿大可提供電動車鋰電池所需礦物，亦是加台另一潛在合作領域。

面對加台交流熱絡之際，許多活動卻因疫情無奈喊停、或只能改採線上形式進行，但仍見加拿大聯邦國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）等重量級人物共襄盛舉。（編輯：林克倫）1101225