國民黨元旦升旗 朱立倫盼2022勝選、2024重返執政

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國民黨1日在中央黨部前廣場舉辦中華民國111年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（2排右3）、前總統馬英九（2排右4）等人出席，共同迎接新的一年。中央社記者謝佳璋攝 111年1月1日

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨今天舉行元旦升旗典禮，黨主席朱立倫說，年底地方選舉會提出最好的名單，預計農曆年後就會開始布局，國民黨會持續團結加油，贏得2022年的大選，2024年重返執政，重振中華民國。

國民黨今天在中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，朱立倫、前總統馬英九、副主席連勝文、秘書長黃健庭、中廣董事長趙少康及多位黨公職共同出席，現場由青年領唱國歌，象徵生力軍在新的一年展現新氣象。

朱立倫致詞時表示，疫情嚴峻下，國際情勢緊張、兩岸關係對峙、房價物價高漲、民生的痛苦以及民進黨種種錯誤的政策、倒行逆施的惡果讓民眾感到痛苦。

對於國際情勢，朱立倫表示，國民黨應該做和平的促進者，而不是做麻煩的製造者；兩岸關係要以對話代替對抗，要以交流取代交惡，讓兩岸持續和平，秉持黨綱的規定，堅定立場能讓兩岸和平、讓下一代幸福，這是共同的目標。

朱立倫指出，國民黨永遠是自由堅定的一份子，駐美代表處已經籌設一段時間，對美國、對全世界民主國家，國民黨都是最友善、最民主的政黨，也是大家堅定的夥伴。

面對年底縣市長選舉，朱立倫說，會全力以赴，提出最好的名單，大概農曆年後就會開始布局，國民黨會以堅定的立場，在各地展現力量。

至於台中市第二選區立委補選，朱立倫說，他今天也會到台中，繼續為候選人顏寬恒加油。

馬英九表示，111年前國父孫中山締造了亞洲歷史上第一個民主共和國，但現在的民進黨將民主共和國變成民選的專制，既不民主也不進步。他呼籲，大家要團結、改革，不斷地監督民進黨濫權，要繼續保有人權法治、自由民主等核心價值（編輯：黃瑞弘）。1110101