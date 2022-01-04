林佳龍陪同街頭拜票 林靜儀盼地方政治脫胎換骨

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市第2選區立委補選將於9日投票，民進黨候選人林靜儀今天由競選總部主委林佳龍陪同在大肚區街頭拜票，她表示，這次是台灣民主政治重要一刻，盼地方政治能脫胎換骨。

台中市立委補選進入倒數5天，林靜儀上午由前交通部長林佳龍陪同在大肚區沙田路口拜票，她表示，感謝上班時間還是有很多朋友來加油打氣，選戰倒數請大家幫忙催票、固票，這次是台灣民主政治發展的重要一刻，盼地方政治能脫胎換骨。

林靜儀接受媒體聯訪對於台中市藍線捷運增設正英站的看法時指出，捷運站牽涉到民眾的需求及交通流量，過去評估坪頂站具實際數據，包括龍井國際街有許多聚落住民及學生來評估設站，請中市府提供重要資訊評估出正英站設站的需求及經費考量，多出來的預算是如何計算，說明設站改變的規劃為何。

曾擔任台中市長的林佳龍也對此接受聯訪表示，市長任內時捷運藍線可行性研究經過行政院核定，也是前瞻基礎建設的特別預算支持，具環評和地方公聽會的程序，台中市長盧秀燕的市府團隊變更未經過相同程序，就送到中央進行綜合評估規劃，不僅程序上有爭議，實質的設站內容要待專家和交通局提出。

林佳龍也提到，問題包括國民黨中二選區候選人顏寬恒家族在這個地方有很多土地，遭到質疑程序與實質地點的選擇，在進一步了解後發現路線上也不只這一站，路線的變更是否有顏家的土地。他強調，「捷運是大家的，不是顏家的」，也認為不應該把公共工程作為炒作土地的工具。

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對於顏家南屯區招待所及沙鹿區豪宅被爆出違建及占用國有土地，林靜儀說，意外的是國產署到場會勘，地方主責的機關台中市政府竟然缺席，罔顧國產署受到民意要求檢舉上的監督，台中市政府對於此案不可敷衍了事。

有關中捷藍線站點規劃，中市府表示，捷運藍線從可行性研究核定後到綜合規劃，考量到工程實際施作及經費合理性，在可行性核定方案基礎下，依照審查委員意見與專家學者的建議進行微調，正英路設站是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃，目前綜合規劃已完成且正在中央審查階段，未來市府會配合中央審查進度，積極力求中央能早日核定綜合規劃，實現台中的第2條捷運。（編輯：陳仁華）1110104