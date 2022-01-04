防陸挖角竊密 邱太三：持續檢視科技保護法令

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（中央社記者翟思嘉台北4日電）大陸委員會日前就兩岸科技學術風險議題舉行諮詢委員會議，陸委會主委邱太三表示，將持續檢視現行對於機敏科技、智慧財產權保護措施及法令，以加強科研成果保護。

大陸委員會日前就「兩岸學術科技交流風險及強化學研成果保護」舉行第32次諮詢委員會議，會議上，學者引言表示，目前台灣學術研究機構相關基礎研究、應用研究經費來源多半由政府資源挹注，應予適度規範管理，以避免陸方透過「千人計畫」及對學校研究機構提供經費資助等方式，挖角人才或技術竊密。

他建議政府應儘速明訂並擴大科學技術研究發展成果的範圍，建立對於參與研究人員管制與究責機制，並修訂相關法規，以維護台灣核心競爭力。

而有與會學者建議政府持續關注學研機構人員與陸方合作研究計畫、盤點兩岸校際交流協議有無落實事前申報等，避免研發成果或關鍵技術外流。

還有學者建議，相關主管機關對台灣大學校院接受資金捐贈的來源，應訂定相關管理規範，台灣學者如果同時接受政府及外國經費補助等情形，應向主管機關誠實申報，此外，政府機關也應加強對學界、產業界的宣導。

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還有學者表示，中共去年公布「農林22條」、促進閩台農業融合發展等相關措施，加強吸納台灣農業人才、技術或相關產業優勢技術及資本，政府應加強提醒國人注意相關赴陸風險，確保自身利益和安全，並避免危害台灣整體利益。

陸委會主委邱太三在會中表示，要維護台灣科技競爭力，除須關注產業面的營業秘密保護外，各個學術機構及研究機構的學術科技研究成果，也應同等重視。未來陸委會將持續會同相關主管機關，持續檢視現行對於機敏科技、智慧財產權保護措施及法令是否齊備，加強科研成果保護。（編輯：張淑伶）1110104