2025綠電占比恐無法達標 朱立倫：政府規劃太樂觀

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（中央社記者王承中台北4日電）立法院預算中心預估，台灣2025年再生能源發電占比無法達標。國民黨主席朱立倫今天表示，蔡政府再生能源的規劃過於樂觀，推行扭曲、過度依賴燃氣的能源結構，台灣恐面臨缺電、電價上漲及與減碳違背的三殺局面。

根據政府非核家園政策規劃，2025年時要能源發電占比要達到532，即燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，不過，立法院預算中心指出，依據經濟部能源局資料，2025年的再生能源發電占比僅15.27%，未能達標。

經濟部長王美花3日回應，主要是經濟快速成長帶動整體用電量大幅增加，用電需求的分母變大，分子不變，造成綠電占比未達標。

朱立倫今天在臉書以「台灣缺電，民進黨政府欠電」為題發文表示，蔡政府對於再生能源的「五三二」規劃（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）過於樂觀，對核能使用立場又矛盾，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜。

他指出，除了讓點亮台灣變成缺電台灣與空污台灣，更導致綠能供應不足及台灣無法達到穩定供電，減碳與減排溫室氣體與國際潮流背道而馳。

朱立倫表示，台灣要招商引資，又不思解決缺水電問題，也不務實解決產業轉型中面臨的難題，等於是走進死胡同。國內有聲音已指出，天然氣僅是能源轉型過程當中的替代方案，以後不可能高達一半的能源單押天然氣，當今天台灣仍在討論依賴三接保障供電，可看出淨零碳排進程已落後。

朱立倫指出，當世界各國去年在「全球氣候變遷大會」達成歷史性的減碳協議，美國總統拜登也宣布要與歐盟和其他重要國家聯手啟動大規模「甲烷減排計畫」，民進黨卻執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，除試圖掩蓋自己能源政策的錯誤，更是與世界趨勢背道而行。

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他表示，這是他與國民黨在憲改主張中納入「環境權入憲」的根本原因，這幾天立院在討論憲改，只有讓環境權寫入憲法，才可能保障無論誰執政，朝野不分黨派都會認真處理氣候變遷議題。

朱立倫指出，如今看到民進黨推行扭曲、過度依賴燃氣的能源結構，若到時台灣又遇上國際天然氣價格大漲或塞港問題的國安危機，那就是民生產業缺電、電價大漲，高碳排國際減碳趨勢背道而馳的「三殺」局面。（編輯：黃國倫）1110104