春節前送暖 徐國勇探視服役受傷退役人員

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內政部長徐國勇（中）與桃園市長鄭文燦（左2）5日到桃園市龍潭區，探視服義務役期間受傷尹姓退役人員，除致贈春節慰問金，並表達對受傷弟兄及家屬的關懷。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年1月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）農曆春節將至，內政部長徐國勇今天前往探視2位服役期間受傷的退伍、退役人員時表示，內政部推展替代役男提供服役受傷退役人員生活協助服務，近10年已有1033位役男到126人家中提供協助。

內政部透過新聞稿指出，徐國勇今天到嘉義市東區及桃園市龍潭區，探視服義務役期間受傷的陳姓及尹姓2位退伍弟兄，致贈春節慰問金並表達對受傷弟兄及家屬的關懷；同時對提供生活協助、熱心發揮同袍情義的替代役男們，表達肯定之意。

徐國勇說，內政部從100年5月起，推展替代役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，近10年來已有1033位役男到126位退伍（役）人員家中提供生活協助，服務時數達26萬3000小時，除強化對受傷退伍（役）人員的照顧外，也讓家屬有更多喘息空間。

內政部表示，徐國勇今天訪視的陳姓退役人員，是在81年服義務役期間，因公車禍導致全身癱瘓四肢萎縮，平常由家屬照顧生活；尹姓退役人員則在47年服役期間，因公受傷導致半身癱瘓，目前獨居。

內政部指出，有替代役男提供協助復健、陪伴關懷等生活協助後，陳姓、尹姓退役人員心情較為開朗。

內政部說，陪伴這2位退役人員的替代役男張仲宥及顏昱騰都表示，能運用所長，關懷陪伴受傷前輩，可減輕前輩家屬的照護負擔，讓服役生涯更加充實。

內政部表示，經由遴選具有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役男，到受傷人員家中從事陪同就醫、協助復建及陪伴關懷，發揮同袍相惜的精神，不僅讓退役人員可獲得更好生活品質，也減輕家屬照顧的負擔。

內政部說，服役受傷退伍人員如需協助，都可向各縣市政府役政單位提出申請，或向役政署洽詢，聯絡電話：049-2394377。（編輯：康世人）1110105