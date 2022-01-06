桃園機場群聚案 蘇貞昌：都在指揮中心掌控下

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，雖然突然增加幾個本土病例，但都在指揮中心掌控下，也立刻做出相對應措施，「目前還沒看到崩潰」；近期境外移入案例增加，但醫療量能充足，還在可控制範圍內。

中央流行疫情指揮中心日前公布新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員，據初步病毒基因定序感染Omicron變異株；指揮中心5日公布，桃機群聚案再新增3名確診者，共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，共8人確診。

蘇貞昌下午在指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥等人陪同下，視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。

在視察前，蘇貞昌受訪表示，國際疫情嚴峻，單日確診破260萬人，台灣雖相對穩定，但不能掉以輕心；桃園在國門第一線，最近看到有疫情負擔，他今天要與前進指揮所的衛福部醫福會執行長王必勝、桃園市長鄭文燦視訊，替他們加油打氣。

蘇貞昌說，近期回國人數大增，守住國門的防疫人員、清潔人員、防疫計程車都是為了民眾相聚而負擔高風險，大家應該多給他們支持、肯定與鼓勵。

他呼籲民眾，一定要將防疫規範做到位，千萬不要有個人成為破口；還沒打疫苗的趕快打，已經打的接續打第二劑、第三劑，一起保護家人、保護國家。

蘇貞昌表示，雖然突然增加幾個本土病例，但都在指揮中心掌控下，也立刻做出相對應措施，「目前還沒看到崩潰、破堤」，但還是戰戰兢兢，呼籲民眾加強防疫作為，一起努力把防疫做到最好。

蘇貞昌說，特別感謝醫護人員，已為台灣人的健康照顧、把關2年多，過年期間雖是假期，但已做最好準備，量能都還充足。

他指出，相關人員雖因入境病例增加而增加負擔，「但還在可控制範圍內」，因此政府加強入境條件要求，各航空公司一定要配合，希望不會過度增加負擔。（編輯：康世人）1110106