衝刺台中立委補選 朱立倫打電話拉票

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）台中市第2選區立委補選9日投票，為了替國民黨候選人顏寬恒拉抬選情，國民黨今天表示，黨主席朱立倫持續進行電話懇託，也呼籲支持者，一人打10通電話拉票，務必要讓藍軍支持者票票入匭。

台中市第2選區立委補選9日投票，因疫情惡化，影響到實體拜票或站台，朱立倫選擇以電話方式拜票懇託，連日為顏寬恒打電話給在地的社會團體、公民團體、農漁會等地方人士，懇託在地領袖，每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚。

國民黨今天發出新聞稿表示，國民黨不像民進黨能挾龐大的行政資源選舉造勢，只能以更多時間與精力，用電話懇託的方式，把力量催出來。這次立委補選的主角是「在地的鄉親」，選區的鄉親先是以「在地的力量」罷免了不適任的民意代表，這次更要回歸「在地的心聲與需求」，選出真正能服務鄉親的民意代表。

國民黨指出，即便到了補選的前一天，朱立倫也將持續親自進行電話懇託，他呼籲每名黨員打10通電話，請各地的朋友打給在地台中市第2選區的朋友，踴躍出門投票，支持始終在地服務的顏寬恒。

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國民黨表示，在陸戰方面，國民黨強力貫徹「固本專案」，於5個行政區召開聯合小組會議及客廳會共155場，參與人數合計超過5500人，更已陸續透過兩輪催票電話，對選區內近萬名黨員持續進行懇託。

至於在空戰方面，國民黨文傳會主委凌濤表示，青年輔選團隊深入基層，拍攝顏寬恒爭取的地方建設，以影片方式呈現政績，要讓在地選民更有感。近日更邀約黨籍立委、民代一同為顏寬恒錄製加油影片，要透過空戰與基層組織的結合，全黨串連為選情進行最後衝刺。（編輯：蘇志宗）1110107