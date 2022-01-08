蘇貞昌缺席選前之夜 林靜儀：全力防疫

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台中市第2選區立委補選9日投票，選戰進入倒數，民進黨籍候選人林靜儀（車上右2）8日在沙鹿區進行車隊掃街拜票。中央社記者趙麗妍攝 111年1月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中第2選區立委補選倒數1天，由於疫情升溫，行政院長蘇貞昌不出席民進黨候選人林靜儀選前之夜造勢。林靜儀表示，農曆年逼近，返鄉國人多，疫情壓力大，尊重蘇貞昌全力防疫。

台中市第2選區立委補選倒數1天，而桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區。民進黨今天晚間選在烏日區日出廣場舉辦選前之夜，原定「府院三巨頭」站台力挺，現僅有總統蔡英文、副總統賴清德出席，行政院長蘇貞昌因防疫會議取消。

把握選前最後1天，林靜儀今天上午參拜沙鹿區西勢里慶安宮，隨後進行車隊掃街，她接受媒體聯訪表示，行政團隊很辛苦，自2019年底因應疫情，不眠不休工作，農曆年逼近，返鄉國人多，疫情壓力大，尊重蘇貞昌全力防疫。

林靜儀呼籲出席選前之夜的選民，全程戴口罩、配合防疫措施，也向外地遊子喊話，罷免、公投、補選干擾生活，但再累一次，還是要回家投票，為家鄉投下改變的一票。

媒體詢問，國民黨候選人顏寬恒家族在南屯的招待所，只拆除佔用國有地部分，公保地違建未拆。對此，林靜儀表示，顏家習慣性佔用國有地、蓋違建，他們家的土地、建物的數量，已不需要再蓋違建，這都是心態的問題。

林靜儀認為，先拆國有地是因為有刑罰，其他的違建不拆，就是吃定市府不會有積極作為。這造成台中市民心裡不舒服，也傷害台中市長盧秀燕的威信，涉及國家刑法就會動，而市府睜一隻眼、閉一隻眼，他們就愛動不動。

林靜儀指出，佔用國有地是事實，要拖到什麼時候，大家都在看，為展現公權力，國產署必須和市府再去會勘，若市府還是不願跟國產署配合，市民將會對中市府態度感到心寒。（編輯：郭諭儒）1110108