林靜儀：進立院續追爭議案件 違建由議員監督市府

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中捷運藍線變更路線及顏寬恒家族涉違建等爭議，台中第2選區立委補選勝出的林靜儀今天表示，她到立法院將繼續追究法案上是否需修正，地方議員也會監督台中市政府處理違建。

台中第2選區立委補選昨天落幕，民進黨候選人林靜儀勝出。林靜儀今天重回參選出發首站大肚萬興宮，參拜後進行車隊謝票。她接受媒體聯訪，關於顏寬恒家族位於南屯區的招待所涉佔用公保地、沙鹿莊園涉佔保護地，以及台中捷運藍線變更路線議題。

林靜儀表示，這些爭議案子已確定違法，她到立法院會繼續追，是否有法案應該修正，關於地方的違建，地方議員會持續監督台中市政府，不同位置有不同監督立場。台中捷運藍線變更路線增加預算，但共構站體不見了，重要節點的站體被挪開了，她會持續詢問。

關於台中港105號碼頭案件，林靜儀則說，現在的證據，很難找到直接關聯是否有違法，但是否有利益迴避或利用影響力取得資源，討論後她會要求調查。若是合法招標承租，將要求交通部，在碼頭案中是否有對國家資源威脅，後續是否有因應機制。

媒體問及，年底市長、市議員選舉，民進黨和台灣基進的合作關係。林靜儀表示，民進黨和台灣基進會保持互相競爭、互相合作的態勢，尊重台灣基進在台中的佈局、規劃，雙方討論合作的空間。

談及未來與選區民眾的互動，林靜儀指出，中央問政和地方服務不能拆開，會把在中央問政的資訊讓地方民眾了解，地方服務則和議員合作。

顏寬恒父親顏清標因血壓飆高，在選前3天急診住院，昨天下午才剛出院。林靜儀說，拜訪顏家會跟其他委員討論，顏家在地方組織很有力量，但顏清標才剛出院，現在打擾不太好。（編輯：郭諭儒）1110110