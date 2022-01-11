精障犯罪監護處分修法 民團籲臨時會勿倉促處理

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（中央社記者王揚宇台北11日電）精神障礙者犯罪引發社會擔憂，立法院臨時會已排入是否調整監護處分執行期間的相關修法；民間團體今天呼籲，此案應兼顧人權與社會安全，不宜倉促處理，更不該讓監護處分無期間上限。

現行刑法規定的監護期間為5年以下，但在「鐵路殺警案」發生後，行政院提出修法版本，增訂執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要，得聲請法院許可延長，每次延長期間為3年以下，並採法官保留及定期評估原則；相關配套法案，已排入臨時會的討論議案中。

對此，財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人民間司法改革基金會、台灣人權促進會等民間團體，今天在立法院群賢樓前召開記者會，發表共同聲明，反對無效的監護處分修法，而時代力量立委邱顯智、王婉諭到場聲援，提出相關訴求。

伊甸社會福利基金會主任廖福源表示，修法應從長期、全面、多元性看待，而非現在就要倉促過關。

民間司法改革基金會法律政策部主任林俊儒說，此次連署集結了來自各行各業、600多位民眾的聲音，共同提出對於此次修法的疑慮，希望各黨派能審慎思考，監護處分期間延長為無限期的必要性以及高度違憲的爭議。

王婉諭認為，行政院所提修法版本，刪除監護期間的上限，這違反人權，也無法幫助實際狀況，甚至可能因為沒有上限，讓精神障礙者不承認自己需要協助，進而無法發揮功效。

邱顯智指出，這次修法連司法院都標註意見，表示有疑慮，因此不該草率進行，應精細討論，也要增加資源，讓收容人、精神疾患者受到更好的照顧，才是對的方向。

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民間團體發出的共同聲明指出，他們反對無期間上限的監護處分，因為一旦刪除監護處分的執行期間上限，將使長期或終身拘禁成為可能的選項，這不僅違反聯合國身心障礙者人權公約的精神，引發違憲爭議，更將導致嚴重的資源錯置，讓精神醫療端難以承受。

共同聲明也提到，中央應建置受監護處分人回歸社會後所需的社會資源，也要完善監護處分屆滿前的轉銜機制，確實擬定社會復歸準備計畫等。（編輯：蘇龍麒）1110111