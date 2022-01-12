藍批修憲不顧程序正義 綠促回應社會期待勿甩鍋

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（中央社記者王承中、林育瑄台北12日電）國民黨團書記長陳玉珍今天表示，民進黨團不顧修憲程序正義，國民黨不會參加由民進黨團自行排定的修憲會議。民進黨團幹事長劉世芳說，議程均經立院議事程序決定，國民黨規避修憲程序很不妥。

第10屆立法院修憲委員會6日在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議，但由於國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲等人上午在立法院召開「修憲何等大事，豈能橫材入灶」記者會，高呼「修憲不是兒戲，民進黨打假球，國民黨不奉陪」的口號。

陳玉珍指出，修憲適合等大事，需要朝野共識，但民進黨立法院黨團完全不顧程序正義，自行推舉主席、決定議題及會議日期，在程序不正義的情況下，國民黨團決定退出，國民黨團嚴正聲明，不會參加由民進黨團自行排定的修憲會議。

陳玉珍說，這不表示國民黨團反對修憲，國民黨團主張召開修憲國是會議，凝聚國內高度共識；另外還要求恢復閣揆同意權、18歲公民權、不在籍投票、總統定期到立院國情報告，以及環保、動保權等都要入憲。

陳玉珍表示，國民黨團支持修憲，但是反對沒有程序正義、民進黨一黨獨大的修憲。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳隨後召開記者會指出，修憲委員會今天原定由國民黨召委召開公聽會，國民黨團卻不願召開，是規避立法院修憲程序，很不妥。

劉世芳強調，修憲委員會議程均經立院議事程序決定，非民進黨團自行排定，民進黨修憲委員會召委曾多次與國民黨修憲委員會召委溝通。

至於國民黨主張召開修憲國是會議，劉世芳反問，國是會議討論內容為何，又需要哪些參與者，這些都沒說清楚，就是找個標題，但下面沒有任何內容。

劉世芳認為，立法院代表百分之百的民意，修憲機關也是在立法院，呼籲國民黨團趕快回來開修憲委員會。

她說，國民黨在四大公投後不思振作，否則應回應目前有社會高度共識的18歲公民權修憲案，而非一直延期、甩鍋，這並非最大在野黨應有責任。

劉世芳呼籲支持修憲的國民黨立委站出來，回應社會期待，畢竟年底要選舉，人民會睜大眼睛看政黨的態度。（編輯：康世人）1110112