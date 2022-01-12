菲日墨秘4外館增6人染疫 駐菲代表處1/13暫停服務

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（中央社台北12日電）外交部今天發布外館感染武漢肺炎（COVID-19）通報，駐菲律賓代表處12日新增3例、13日暫停服務，駐日本大阪辦事處1例，駐墨西哥與駐秘魯代表處近日各增1例；目前確診人員症狀輕微，並匡列密切接觸人員安排進行核酸（PCR）檢測。

外交部發布新聞稿表示，駐菲律賓代表處12日新增3名人員確診，症狀輕微，都已依照菲律賓政府防疫規定進行居家隔離；駐處13日暫停對外服務1天，進行全面消毒作業，另已匡列與確診者密切接觸的人員，並安排進行核酸檢測。

駐大阪辦事處12日一名人員確診武漢肺炎，症狀輕微，依照日本政府防疫相關規定居家隔離休養中；駐處已立即啟動緊急應變計畫，匡列與確診者密切接觸的人員，並安排進行核酸檢測。

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至於駐墨西哥代表處及駐秘魯代表處，近日各有一名人員確診，兩名確診人員目前症狀輕微，已依規定居家隔離，並執行人員染疫後的相關疫調、應處，以及辦公區域消毒工作。

外交部指出，菲國疫情持續升高，駐處近來已累計有14名人員確診，日本近期疫情持續惡化中，駐處將視情況採取必要因應措施；加上Omicron變種病毒疫情蔓延，外交部也再次提醒相關駐處全體同仁，注意遵守防疫規定。（編輯：林克倫）1110112