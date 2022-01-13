屏縣議員要求為失言道歉 莊瑞雄：該道歉是朱立倫

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣議會民進黨團總召何輝能今天召開記者會，要求同黨立委莊瑞雄為他的「與派系勾結」及「與魔鬼共舞」的失言道歉，莊瑞雄表示，該道歉的是國民黨主席朱立倫。

民進黨屏東縣長初選3名現任立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱都要參選，周春米前天舉辦記者會宣布參選，縣長潘孟安站台力挺，莊瑞雄祝福之餘說，「指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥」、「希望黨內同志能理解，拒絕與魔鬼共舞」。

何輝能今天召開記者會，出席的有恆春鎮長陳文弘及挺周春米的無黨籍議員潘連周和蔣家煌，他們在會中要求莊瑞雄為「與派系勾結」及「與魔鬼共舞」的失言道歉，並說，屏東人要的是真正在屏東不分黨派服務選民，而不是交換成不分區後找不到人，更把屏東人貼標籤為魔鬼抹黑。

莊瑞雄發布新聞稿表示，這個事情很簡單，就是國民黨地方勢力為什麼要介入民進黨的初選，到底是誰引清兵入關，引國民黨地方勢力介入民進黨，那個人才是必須道歉的人。

他說，該道歉的是朱立倫，該道歉的是利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人，一些黨內議員，開這樣的記者會，能理解他們的壓力，也同情他們的處境，如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況。

莊瑞雄並附了一段國民黨籍的屏東縣議長周典論支持周春米的言論影片給媒體，要朱立倫聽聽周典論如何「支持民進黨初選候選人周春米」。

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周春米回應記者聯訪表示，莊瑞雄可能是快人快語，但是屏東鄉親認為把她的支持者標籤為魔鬼，把五星級縣長打出縣政榮耀說是民主之恥，很多鄉親無法接受，傷害了他們的感情，對於議員開記者會，她尊重鄉親的看法。

周春米表示，她也不樂見黨內部的廝殺，立委就是在基層服務、聆聽民意，再到台北國會開會問政，宣布初選期程在公投結束後、過年前，照一般合理的方向走，每個人宣布參選，是一個儀式，初選過程、結果，大家各自努力，要有處理風度，黨內也希望初選同志不要互相攻訐。（編輯：陳仁華）1110113