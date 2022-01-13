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F-16V戰機墜海
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F-16V戰機墜海3/29

F-16V戰機墜海 民眾拍下瞬間畫面交軍方鑑定

2022/1/13 13:38（1/13 13:46 更新）
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（中央社記者黃國芳、蘇木春嘉義縣13日電）F-16V戰機11日墜海，飛行官陳奕仍失聯，軍方今天持續搜救，並打撈出軍機殘骸鑑定，有觀察濕地的民眾，當天意外拍下軍機墜海畫面，並已將相關畫面交由軍方鑑定。

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機11日下午，由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務，執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海。軍方昨天尋獲飛機本體殘骸，陳奕的家屬也到事故現場，對著大海呼喚陳奕，「要他一定要回來」。

今天事發地點的天氣較昨天穩定，且海面上能見度佳，軍方上午持續展開搜救，並在失事地點準備搭建海上平台方便作業，中午接近退朝時刻，軍方出動膠筏載有十多人，分多次將打撈發現的軍機殘骸，蓋上帆布保護後運回岸邊調查。

一名常到事發地點旁鰲鼓溼地拍攝候鳥的民眾，事發當天也在墜機點附近拍攝，意外拍下軍機墜海的瞬間畫面。該民眾透過陳姓友人轉述，當天他到濕地拍攝，卻發現有軍機低空飛過，且連續在空中翻滾多次，覺得有異便追蹤拍攝，卻拍到軍機墜海瞬間影像，已將相關畫面交由軍方鑑定。（編輯：方沛清）1110113

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