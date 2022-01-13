本土疫情升溫 蔡總統籲打疫苗提升整體免疫力

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總統蔡英文（前左2）13日到雲林縣斗六市南聖宮參香，針對近日國內疫情升溫，蔡總統呼籲還沒打滿2劑疫苗及已符合接種第3劑資格的民眾踴躍打疫苗，提升整體免疫力。中央社記者姜宜菁攝 111年1月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）總統蔡英文今天上午到雲林縣斗六市南聖宮參香祈求國泰民安、風調雨順，針對近日國內疫情升溫，蔡總統呼籲還沒打滿2劑疫苗及已符合接種第3劑資格的民眾踴躍打疫苗，提升整體免疫力。

蔡總統今天在內政部長徐國勇、民進黨立委劉建國等人陪同下到斗六市南聖宮參香祈福，並贈送廟方「示範千秋」木匾。

蔡總統致詞時表示，過去2年台灣有很多挑戰，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對台灣及世界影響很大，但台灣疫情控制做得很好，所以疫情穩定，經濟也可以繼續發展。

蔡總統說，這幾年台灣經濟發展比其他國家好，部分產業更是全球最重要產業，世界供應鏈少不了台灣，很多都是台灣產品，呼籲全體國民要繼續團結、打拚，讓台灣在世界地位越來越重要，讓後代子孫覺得做台灣人很有面子。

蔡總統也提到，近日國內疫情緊張，由於75歲長者打滿2劑比例低，拜託民眾注意左鄰右舍若有長輩沒打滿2劑，請他們踴躍去打疫苗，若打滿2劑且超過12週的民眾可以去打第3劑，全體國民就有免疫力，「雖然疫情升溫會傳染，但我們有免疫力，就不會受到疫情很大衝擊」。

蔡總統除了提醒民眾做好防疫措施、施打疫苗外，也頻頻稱讚劉建國積極向中央各部會討經費建設雲林縣，讓更多年輕人返鄉就業，與家人共享天倫之樂。（編輯：陳仁華）1110113