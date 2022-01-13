被點名參選新竹市長 羅秉成：人生沒有選舉這一站

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（中央社記者賴于榛台北13日電）網路媒體「菱傳媒」報導指出，民進黨內思考由行政院發言人羅秉成參選新竹市長。羅秉成今天表示，過去的人生沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站。

菱傳媒昨天報導指出，大新竹合併恐趕不及今年底選舉，因此民進黨內思考新竹市長林智堅改選新竹縣，由黑馬羅秉成挑戰新竹市。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時說明，每個人都有自己的人生路，在人生路途往哪個方向走，各有選擇，如同行政院長蘇貞昌在院會中提及，人生有一部分是機遇，能在行政團隊工作，他非常珍惜。

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他說，外界傳聞他被勸進參選新竹市長，但他的人生旅程，過去沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站，因此這個話題無足掛齒，盼能專注在政務工作。

羅秉成指出，大新竹合併是很嚴肅的議題，民進黨立院黨團在立法院提案要修地制法，解決門檻問題；行政院一直以來的立場，則是站在國家經濟戰略高度、全球經貿布局考量上，大新竹合併對大新竹繁榮和國家經濟的至關重要，行政院樂觀其成。（編輯：黃國倫）1110113