退輔會：蔣經國路線是反共保台 國民黨應省思學習

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「走過璀璨 懷念經國先生音樂會」13日下午在台北市大安森林公園露天音樂台舉行，用音樂與歌聲來表達對故總統蔣經國的懷念與追思。中央社記者謝佳璋攝 111年1月13日

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（中央社記者游凱翔台北13日電）今天是故總統蔣經國逝世34週年，退輔會以「為什麼要紀念經國先生」為題發布新聞稿表示，蔣經國路線是「反共、革新、保台」，這是國民黨人應省思學習的地方；退輔會主委馮世寬表示，現在這個時刻，國民黨高層應想想如何帶領整個黨。

針對F-16V戰機11日失聯，曾任國防部長的馮世寬說，要相信空軍的失事調查、不要臆測，他自己有很多想說的話，但不知道該怎麼講，「我心裡很難過」。

政戰退役軍人系統的復興崗文教基金會下午在大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」，退輔會主委馮世寬及民進黨籍的副主委李文忠、復興崗文教基金會董事長退役上校李天鐸、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委陳以信及吳斯懷、救國團主任葛永光、蔣家代表蔣方智怡等人出席。

退輔會在活動現場發布「為什麼要紀念經國先生」新聞稿提及，蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士、特別是國民黨人應該省思學習的地方。

馮世寬在音樂會前接受媒體詢問是否認為國民黨不反共時表示，蔣經國時代的確是反共，當年韓戰撤退來台1萬4000名反共義士，身上刺的就是「反共抗俄、中華民國萬歲」刺青，這就是史實；雖然時代潮流已經轉變，但應該讓民主化走上更正確道路。

馮世寬指出，「國民黨現在是不是有做這些事情，我已經不知道了，我忙得沒時間管這些事情」；但他認為，國民黨高層應該在現在這個時刻，好好想一下如何帶領國民黨，大家應多給國民黨祝福。

對於F-16V戰機11日失聯一事，馮世寬說，一定要相信空軍司令部的失事調查，不要去臆測；他自己有很多想說的話，但不知道怎麼講才好，「我告訴你，我心裡很難過」。

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至於對F-16V戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的看法，馮世寬說，他不知道此事，也沒有跟空軍接觸相關訊息，但這就是為何要「國機國造」原因，飛機上有很多系統，幫台灣自己要改裝時，就有權利自己做主；假如是外購戰機，任何東西需要變動，都要跟美方報備和協商。

馮世寬說，自己擔任國防部長時，部屬曾希望他親駕戰機激勵士氣，他當時回說：「我要飛、就要飛經國號IDF戰機，而且是性能提升後的IDF」；原因是要讓民眾知道，IDF戰機已性能提升，而國機國造、國艦國造、潛艦國造，是一個正確道路。（編輯：蘇志宗）1110113