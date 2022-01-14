賴清德盼被動元件產值世界第一 再創護國神山

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（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天出席「台灣被動元件產業協會成立大會」致詞時表示，期盼協會成為政府與業界之間的橋梁，並扮演串聯產官學研的角色，開發先進技術、製造高階產品。讓被動元件產業成為另一座護國神山，產值成為世界第一。

賴副總統今天出席「台灣被動元件產業協會成立大會」致詞時表示，台灣被動元件產業已發展50年，雖然不像半導體那麼受到媒體關注，但在電子零組件中是非常關鍵的一環，且產業產值已高居全球第二。

賴副總統指出，「台灣被動元件產業協會籌備處」主任委員李文熙領導業界，並在科技部、經濟部工業局及成功大學支持下，在今天正式成立產業協會。他非常榮幸見證這歷史性時刻。更重要的，被動元件能夠繼電路板、半導體之後，成為台灣另外一座護國神山，並期盼未來產值能夠成為世界第一。

賴副總統說，要達到這個目標，他提供3個意見給大家參考。第一，被動元件產業協會務必成為政府與業界之間的橋梁，反映業界需求及建言給政府，讓政府的政策、法令、預算可以協助這個產業發展，解決各種問題，如此才能事半功倍，持續精進不斷。

第二，協會要扮演串聯產官學研的角色，開發先進技術、製造高階產品，如此才能躍居全球第一。

賴副總統提到，被動元件早期是從影音產品為主的插腳式零件，因應科技產業、社會的進步，現在半導體、5G通訊、電動車及車用電子的需求，被動元件技術也不斷提升。未來產品如何去因應高頻、高功率、高溫穩定性，非常重要，特別是高階積層陶瓷電容（MLCC），在此領域技術如能有所精進，相信在市場上更能占有一席之地。

第三，要結合上、中、下游共同努力，成為「被動元件國家隊」，彼此有科技專業知識分享，才能不斷壯大。不只產業界，包括學界、政府等各自努力，成為雁行隊形一直向前行，產值的附加效益才會驚人，才有可能一舉成為全球第一。他衷心希望這個目標能夠早日達到，「我們大家一起努力」。

賴副總統表示，台灣雖然面臨疫情，但是控制得當，也穩住了經濟，相較亞洲四小龍其他國家，台灣表現得很好，去年經濟成長率可望達到6%以上，國民平均所得可望達到3萬2000美元。

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賴副總統指出，經濟要穩定發展，除了每一個領域同舟共濟、一起努力外，最重要的就是疫情控制得好。因此，他也呼籲大家盡快接種第三劑疫苗，讓台灣產業能夠持續運作，不影響經濟發展以及全球供應鏈的需求。

台灣被動元件產業協會籌備處主任委員李文熙、經濟部工業局長呂正華、成功大學校長蘇慧貞、國巨集團執行長王淡如、金屬工業研究發展中心副執行長林志隆等人出席成立大會。（編輯：蘇志宗）1110114