法電視台專訪吳釗燮：台灣決心抵禦中國嚴峻威脅

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）中華民國外交部長吳釗燮昨天接受法國24電視台專訪，對中國「非常嚴峻」的軍事威脅提出警告。他並表示，台灣準備應對中國的軍事行動，「無論是全面入侵或是小型偶發衝突」。

吳釗燮在法國24（France 24）12分鐘的越洋專訪中表示，中國對台灣的軍事威脅「非常嚴峻」，並非只是紙上談兵。他指出，北京大規模現代化軍備，多次公開喊出「入侵」台灣。過去一年，就出動近1000架次共機，非常具威脅性。

他說，為了回應威脅，台灣擁有新型武器，並為最終可能的中國軍事行動做準備。「我們有決心自我捍衛，投資國防，為不對稱作戰與混合作戰準備」。

主持人問若中國犯台，美國是否會介入？吳釗燮說，過去幾年台美合作非常密切，台灣期望美國在中國入侵時提供協助，並依據「台灣關係法」提供必要數量的防衛物資及技術，但他同時強調，台灣必須為自身安全負責，應準備好自主防禦。

對於中國國家主席習近平承諾的「一國兩制」，吳釗燮重申不能相信中國所說的台灣將在「一國兩制」的方式下被治理。

他說：「看看香港，對中國來說，『一國兩制』只有『一國』，沒有『兩制』。自由消失殆盡，所有民主人士都被監禁或驅逐出政治體系。台灣以民主為傲，且將捍衛我們民主的生活方式。」

但他也強調，香港情況與台灣很不一樣，兩者擁有的主權程度不同。台灣有自己的民選總統、國防、外交，中國沒有台灣管轄權，不能對台灣強加他們對香港所做之事。

此外，吳釗燮指出，國際社會已經意識到台海和平穩定的重要性，並且過去一年在各國舉行的領袖或防長與外長2+2會議中，提及台海議題逾20次之多，「國際社會已意識到，必須保持台海現況」。

最後主持人問道，幾週前台灣在立陶宛開設實質意義上的大使館，且是以「台灣」而非一般的「台北」為名，其他國家是否可能跟著改名？

吳釗燮表示，目前優先事項為保護與立陶宛關係，因為稱台灣為台灣，只是陳述事實。相反的，中國企圖在國際場合上把台灣改名為「中國一省」，這對台灣人來說才是侮辱且具挑釁意味。（編輯：周永捷）1110114