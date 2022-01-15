外交遠朋西班牙語班結訓 助學員瞭解台灣現況

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（中央社記者王慶剛台北15日電）外交部的「第28期外交遠朋西班牙語班」視訊課程於12日舉行結訓典禮，由外交部常務次長俞大㵢主持，祝賀來自拉丁美洲地區11個國家16名學員，順利完成3個星期課程。

外交部今天發布新聞稿指出，「第28期外交遠朋西班牙語班」自去年11月24日至12月10日進行，參訓學員來自貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、秘魯及烏拉圭等國。

俞大㵢致詞表示，十分肯定學員在台灣與拉丁美洲兩地時差超過11小時，並且工作繁忙下，仍踴躍參與視訊課程，也欣見學員對台灣政經發展現況及運用高科技對抗疫情有進一步的瞭解，歡迎學員能在疫情舒緩，放寬入境管制後來台灣參訪，親身體驗台灣人文風貌。

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參訓學員也十分感謝外交部安排的課程，有助增進對台灣各項領域的瞭解，也讚揚台灣援外及防疫經驗，希望很快訪問台灣。

外交部本次特別邀請各領域專家、學者擔任講座，包括前副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳、前無任所大使林靜儀、大陸委員會副主任委員邱垂正、國家發展委員會副主任委員施克和、國際合作發展基金會副秘書長李志宏、中華經濟研究院台灣東協中心主任徐遵慈及輔仁大學講師陸孟雁，課程內容涵蓋外交、經貿、文化、婦女賦權、公共衛生政策及兩岸關係等主題。（編輯：趙蔚蘭） 1110115