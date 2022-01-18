監委調查張麗善胞弟 朱立倫：要避免選擇性辦案

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）監察委員將赴雲林調查張麗善胞弟張啟盟佔用國有地案，國民黨主席朱立倫今天質疑監察院調查時機點，他說台灣要避免選擇性辦案，更不能有雙重標準。

朱立倫今天在國民黨籍立法委員翁重鈞等人的陪同下，到嘉義縣朴子市配天宮參拜。朱立倫接受媒體聯訪時說，新北市長侯友宜老家就在配天宮旁邊，他認真努力，獲得全體市民、國人認同，這就是國民黨要做的，只要肯努力就有希望。

針對監察院24日將派出3名監委赴雲林調查張麗善胞弟張啟盟佔用國有地案，朱立倫則表示，尊重獨立機關檢、警、調及監察機關的作為，但是台灣不能有選擇性辦案，更不能有雙重標準。

朱立倫說，監察院的相關作為是否有過度渲染，或是時機點選擇有問題，民眾都看得很清楚；台灣常常變成「政治辦案」或者是「政治調查」，這是大家感到最疑惑、也最不滿的。他覺得辦案要用一致的標準，要避免政治的考量、避免針對特定政黨。

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有關政治人物聲望民調他吊車尾，朱立倫說，他不是候選人，他是要幫候選人，做不好的地方，責難與過錯他來承擔；今年年底的選舉，即便是最辛苦的嘉義、最辛苦的南部，國民黨還是要努力，獲得更多選民的認同。

翁重鈞告訴中央社記者，嘉義縣是國民黨的艱困選區，前次立法委員選舉，在嘉義縣山區採彈性的方式，與前立委林國慶合作，獲得不錯的效果，年底選舉不排除跟任何黨籍、任何人合作。（編輯：陳仁華）1110118