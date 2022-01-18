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蘇貞昌：感謝消防人員 持續投入最大資源做後援

2022/1/18 17:22
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（中央社記者賴于榛台北18日電）明天就是消防節，行政院長蘇貞昌今天表示，感謝消防人員發揮「水裡來、火裡去」的精神，讓國家安定。他也承諾將持續投入最大資源，做消防的後援。

1月19日就是消防節，蘇貞昌今天出席「110年鳳凰獎楷模表揚典禮」。他致詞時指出，消防署每年在消防節前夕皆舉辦盛大的鳳凰獎頒獎活動，由內政部長設宴、行政院長頒獎、總統接見，用最高規格向全國消防人員及其家屬表達最高的敬意和感謝。

今年共有72位消防、義消、防火宣導志工、救護志工及災害防救志工楷模獲獎。

蘇貞昌說，社會百工百業、方方面面皆亟需像消防人員一樣，發揮「水裡來、火裡去」的精神，勇敢且不辭辛苦與危險，在各方面保護社會安定；除了消防人員投身奉獻外，也感謝其眷屬在背後支持，才能讓國家安定、社會繁榮。

他表，政府已增加消防人力、資源、更新車輛、增添器械及修改法律，讓消防人員獲得更多保障，未來也一定會投入最大的資源繼續支持所有消防人員，做大家的後援。（編輯：林興盟）1110118

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