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數位新冠病毒健康證明開放申請 蘇貞昌貼教學文

2022/1/21 12:46
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（中央社記者賴于榛台北21日電）國內版數位新冠病毒健康證明，今天上午8時起開放民眾申請使用。行政院長蘇貞昌也在臉書貼出圖文教學，教導民眾如何使用與申請，並呼籲民眾儘速完整接種疫苗和第三劑追加劑。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，國內版數位新冠病毒健康證明，今天上午8時起開放民眾申請使用。民眾前往歌廳、酒吧、夜店等八大行業場所時，都須出示完整接種紀錄才可進場。

蘇貞昌今天在臉書表示，為有效控制病毒蔓延，即日起，出入歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院、特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等場所，必須出示完整兩劑接種疫苗滿14天證明。

為了讓民眾方便出示疫苗接種證明，蘇貞昌說，若在台灣使用的話，除了既有的疫苗小黃卡 、健保快易通 APP中的健康存摺功能，也可以出示紙本或載具顯示的數位新冠病毒健康證明。

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蘇貞昌同步貼出教學圖文，欲申請的民眾可直接前往網站dvc.mohw.gov.tw，選擇用身分證號加健保卡號以及戶號，或是用自然人憑證加讀卡機，也可用台灣行動身分識別（FIDO）獲取證明，證明取得後，可直接下載或列印。

蘇貞昌說，接種新冠肺炎疫苗，能夠有效降低重症率與死亡率，台灣疫苗庫存充足，為讓全民擁有更強的抵抗力、也減輕醫護人員負擔，請大家儘速完整接種疫苗和第三劑追加劑。（編輯：蘇志宗）1110121

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