本土疫情升溫 朱立倫：國民黨已禁止大型餐會、聚會

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（中央社記者王承中台北23日電）本土疫情升溫，國民黨主席朱立倫今天表示，已宣布大型的餐會、聚會通通都禁止；春節期間發放福袋、春聯會用最低調、最小型的方式，不會號召民眾，若疫情繼續延燒，一定會取消。

國民黨中央委員選舉今天登場，由於本土確診個案持續增加，朱立倫今天在前往國民黨新北市黨部投票時接受媒體聯訪表示，他已經對黨內宣布，大型的餐會、聚會通通都禁止，要配合政府的防疫。跑攤若只是小型個人聚會，目前尚未禁止。

朱立倫指出，春節期間國民黨不會有任何大型的聚會，也不會去號召民眾聚會，發放福袋或春聯會用最低調、最小型的方式，如果疫情繼續延燒，當然一定會取消。

他說，目前疫情看起來是越來越嚴重，國民黨作為在野黨，對於防疫一定是同心協力，希望執政當局跟所有防疫單位這次一定要為民眾把關、守好，因為接下來就是農曆新年，各行各業都不希望重蹈半年前覆轍。

對於此次中央委員選舉有很多年輕人參選，朱立倫表示，鼓勵年輕朋友加入黨的運作，不管是義務幹部、中央委員，甚至未來的中常委。國民黨需要更多年輕黨員，更多黨內的重要幹部要有年輕同志一起參與；他很開心看到很多的年輕朋友願意投入中央委員，或接下來的中常委選舉。

對於剛以「同舟計畫」回黨的國民黨立委傅崐萁參選中央委員引發黨內質疑一事，朱立倫認為，希望公平對待每一位同志，大家共同參與黨的運作。

至於總統蔡英文昨天出席經國七海文化園區開幕典禮時，談及故總統蔣經國時，盼能化解分歧的談話，朱立倫表示，民進黨從頭到尾就是用心口不一的方式來面對對台灣、對中華民國最有貢獻的蔣經國，台灣有今天的民主基礎，都是蔣經國奠定的。

朱立倫指出，國民黨更保衛台灣、更愛台灣，希望兩岸是和平、交流、對話，而民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣。（編輯：林淑媛）11101123