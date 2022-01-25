赴柬埔寨工作淪詐騙共犯 外交部籲勿抱僥倖心態

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（中央社記者王慶剛台北25日電）駐胡志明辦事處近期接獲多起國民至柬埔寨工作受騙的陳情，外交部今天呼籲有意前往柬埔寨工作的國民，務必提高警覺，對高薪工作審慎評估，勿抱僥倖心態、落入詐騙集團的圈套。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會上表示，駐胡志明辦事處近3個月來接獲10多起台灣民眾或在台家屬的陳情案，指有民眾前往柬埔寨工作，卻淪為詐騙集團共犯，甚至遭到拘禁或扣押護照。外交部和駐處接獲通報後，都在第一時間提供協助。

歐江安說，根據駐處掌握，詐騙集團會先以高薪資或是優渥待遇，吸引台灣年輕人到柬埔寨工作「掏金」，但這些人到了當地才知道必須從事詐騙相關工作，且隨即護照被扣押，並限制行動自由，如果抵抗還會被毆打或轉賣到其他公司。

她指出，受害者若是要求離職，詐騙集團就會以雙方已經簽訂工作契約為由，跟受害者索取機票或食宿費用，金額從1萬到3萬美元不等。

歐江安表示，儘管遭到誘騙的國民都在駐胡志明辦事處協助下，都順利脫困、平安返台，但這些經歷讓他們身心受創，也平白損失錢財。

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外交部特別呼籲國民提高警覺，若有意前往柬埔寨工作，務必事先查明任職公司是否合法、在當地登記情形、產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合法、正常管道申請入境程序，以免觸法，甚至危及人身安全。

歐江安也表示，如果台灣國民在柬埔寨境內如果遭遇急難狀況需要協助，請撥打駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話：+84-903927019；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要的協助。（編輯：康世人）1110125