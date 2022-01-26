立法院技工身體不適急送台大 游錫堃：不得不慎

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（中央社記者范正祥台北26日電）立法院公報處今天下午有一名技工身體不適，請救護車送台大急診引起關注，立法院長游錫堃主持黨團協商總預算案時對此表示，不得不慎重。立法院秘書處晚間回應，這名技工PCR篩檢為陰性。

立法院朝野黨團今天協商111年度中央政府總預算案（公務預算部分），接續上午處理進度，下午繼續進行會議時，主持會議的游錫堃接獲立法院總務處通報，指出大約在下午3時30分，公報處有一名技工身體不舒服，由救護車送台大急診。

隨後，游錫堃在朝野黨團協商時告知與會立委們有技工不適送醫這件事情。游錫堃說，不知道是什麼原因，也許跟疫情有關係，也許沒有關係，現在不知道，但是這件事情就是發生在立法院，不得不慎重。他也提醒儘量避免群聚。

立法院秘書處今晚回應中央社記者詢問時表示，該名人員送台大醫院後有進行PCR檢測，結果是陰性。

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立法院朝野黨團協商111年度中央政府總預算案（公務預算部分），歷經連日來馬拉松式會議，已於今天下午將總數6113項預算提案審過一輪，協商暫時休息，但其中有335案尚未達成共識，保留案將待明天上午進行二輪協商，盼化解歧見。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日畫下句點，但包括111年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過，立法院自今年1月5日下午起至28日召開臨時會處理。（編輯：黃國倫）1110126