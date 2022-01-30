北車視察春節疏運 總統提醒嚴格落實防疫措施

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）總統蔡英文今天到台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運狀況，總統表示，疏運防疫更是重中之重的工作，她要請各交通運輸單位，務必要嚴格落實各項防疫措施，守護每位旅客的安全與健康。

蔡總統今天上午到台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運狀況，了解台鐵、高鐵、公路公路的狀況，並致贈加菜金與春節福袋。

總統致詞時表示，春節年假是民眾和親朋好友團聚的日子，也是雙鐵、公路等交通運輸單位最忙碌的時候，今年春節假期有9天，看到鐵公路都有加開列車與班次，量能都有提升，協助交通運輸暢順，她要感謝大家的努力，大家都辛苦了。

蔡總統指出，面對本土疫情，疏運防疫更是重中之重的工作，她要請各交通運輸單位，務必要嚴格落實各項防疫措施，包括進出實聯制、車廂及月台環境的清消等，每項工作都要確實做到最好，守護每位旅客的安全與健康。

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蔡總統說，從雙鐵、高公局的簡報都能看見各項清消的作為，非常高興大家都已想到且正在做，那就持續將工作做好；總統也提醒，相關人員在第一線為民服務，要注意自身的健康，儘早接種疫苗，提升保護力，再次感謝大家的付出和努力。

交通部長王國材指出，今年高鐵共加開463班次列車，台鐵全線加開各級列車總計423列次，運能足夠；在防疫方面，現在雖然是二級警戒，但交通部約在兩週前，就宣布以三級的標準來做清消的工作，其中包括國道及車站的廁所、用餐區都是重點。（編輯：蘇志宗）1110130