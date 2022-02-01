剪出紙春虎超得意 羅秉成：天塌下來都會繼續

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行政院發言人羅秉成（中）在弟弟羅敬智（右1）指導下，首次挑戰剪紙。（行政院提供） 中央社記者賴于榛傳真 111年2月1日

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（中央社記者賴于榛台北1日電）虎年到，行政院發言人羅秉成找來剪紙藝術家弟弟羅敬智督軍，花了一小時剪出精緻春虎；第一次挑戰剪紙的他，剪出心得說，認真剪會剪到忘我，不管天塌下來都會繼續剪。

羅敬智曾是知名雜誌資深美術編輯，投入剪紙藝術創作逾20年，曾創作長寬約2公尺的大型剪紙作品。羅秉成找來幾名小朋友一同剪紙，在羅敬智指導下，用釘書機先將「春虎」圖樣的剪紙樣稿釘在紅紙上，接著依樣稿上的線條開始「摺」與「剪」的手工細活。

羅敬智不藏私，傳授剪紙訣竅，包括要用剪刀尖端剪紙。剪紙時，另外一隻手的指頭要在剪刀下方托住，避免剪刀晃動；第一刀與第二刀要稍微交叉剪、未剪斷的地方千萬不要拉扯，避免拉扯破壞圖案；最重要的是，要先從局部小地方開始剪，由小到大。

羅秉成有感而發說，許多人覺得從大的地方開始剪比較容易，但這樣反而會讓紙失去支撐，愈剪愈軟，甚至斷掉。

除了剪紙技巧，羅秉成趁機詢問剪紙哲理。羅敬智說，塑像是加法、雕刻是減法，而剪紙是倍數的增加，只要剪得下去，不管紙摺幾摺，一刀下去都是倍數地呈現。

羅秉成聽完後說，剪紙是乘法，厲害的人可以用一把剪刀剪到底，不厲害的人用再多把剪刀也沒用。

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首次挑戰剪紙的羅秉成約莫花一小時完成作品，擅長寫書法的他笑說，拿剪刀比拿毛筆難多了，應該要選3分鐘就可剪完的作品比較有成就感；羅敬智則說，第一次剪能剪完就很好，不用想剪得漂亮，否則他就「不用混了」，引來現場哄堂大笑。

小朋友們在剪紙過程中曾喊手痠，但最終仍有毅力地完成作品。羅秉成大為稱讚說，剪紙是一門需要高度專注力的藝術，可以培養專注力，也是一項很好的休閒活動，認真剪會剪到忘我，不管天塌下來都會繼續剪。（編輯：林淑媛）1110201