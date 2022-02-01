國運籤展現多元民俗 府：執政團隊都會照起工來行

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（中央社記者賴于榛台北1日電）今天是大年初一，各地廟宇陸續抽出國運籤，總統府表示，不同廟宇的不同籤詩，都是民主台灣多元民俗的展現，無論好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」，全力打拚。

全台廟宇國運籤陸續出爐，台南南鯤鯓代天府抽到「中上籤」，廟方解籤認為，疫情將在今年緩解；台北市大龍峒保安宮也抽出國運籤指出，今年運勢保守，但機會很多，不會辜負努力打拚者。

對於各廟宇陸續抽出國運籤，總統府發言人張惇涵今天透過媒體群組表示，不同廟宇的不同籤詩，都是民主台灣多元民俗的展現；不管是好籤或壞籤，執政團隊都會「照起工來行」，為國家、為民眾全力打拚。

張惇涵表示，2年多以來，全球疫情仍然嚴峻，台灣度過了實屬不易的鼠年，也挺過了去年5月疫情，「牛」轉乾坤，不僅讓去年的經濟成長率創下11年來新高，這兩年來，更讓國際社會看見台灣、肯定台灣。

他說，這些成果，都要感謝全體民眾的團結打拚，更是印證了國家的運勢，取決於全體民眾的共同努力。

張惇涵也引俗諺「有時星光、有時月光」指出，國際局勢正不斷快速變遷，面對接踵而來的各項挑戰，只要「眾虎同心、團結同行」，民主台灣會持續在國際社會綻放希望之光。（編輯：郭無患）1110201