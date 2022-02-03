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成功挑戰飛行傘 蔡壁如曝接下來想去高空彈跳

2022/2/3 16:19（2/3 16:40 更新）
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（中央社記者王揚宇台北3日電）今天是大年初三，許多人除了在臉書發文拜年，也提及「初三睏到飽」的傳統習俗；台灣民眾黨立委蔡壁如則分享自己到台東挑戰飛行傘成功的故事，並說之後來個高空彈跳，也許是個好主意。

蔡壁如今天在臉書（Facebook）發文指出，經過除夕、大年初一、初二的忙碌之後，傳統習俗是初三睡飽飽，但她今天想分享自己的年初冒險小故事，就是到台東挑戰飛行傘。

蔡壁如指出，鹿野高台的飛行傘老闆說，「我是他做這個行業30多年來，遇到的第一個挑戰飛行傘的立法委員」，因此大家都很緊張，老闆請出有30年經驗的超級資深教練帶她飛。

蔡壁如回想，老闆說這位教練曾經用飛行傘從台東飛到花蓮，108公里的飛行距離，是很厲害的教練，飛行技巧相當好，要她放心；她心想，沒有什麼可以難得倒自己的，直到揹上飛行傘、跑步衝刺出山崖的那一刻，「我的心似乎要跳了出來」，眼睛閉著跑就對了，向對面的都蘭山衝去。

蔡壁如指出，在天空翱翔的感覺真好，能見度很好，整個台東的美景盡攬眼底，但說實在話，懸掛在高空中，腿還是有點軟，約莫在空中盤旋了10幾分鐘後成功降落。

蔡壁如最後提到，對她來說這是個很新的挑戰，接下來來個高空彈跳，也許是個好主意。（編輯：楊蘭軒）1110203

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