立法院新會期報到 洪孟楷拔頭籌

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立法院第10屆第5會期7日上午8時開始立委報到，國民黨立委洪孟楷（左2）拔得頭籌，向眾人拱手致意；談及新會期期許，洪孟楷說，希望台灣早日擺脫疫情、百業復甦，讓大家恢復到正常的生活，他也會繼續監督行政部門。中央社記者王飛華攝 111年2月7日

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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院第10屆第5會期今天開始立委報到，國民黨立委洪孟楷拔得頭籌。談及新會期期許，洪孟楷說，希望台灣早日擺脫疫情、百業復甦，讓大家恢復到正常的生活，他也會繼續監督行政部門。

立法院新會期上午8時開始立委報到，洪孟楷約在上午6時25分就到群賢樓等候。

對於新會期期許，洪孟楷說，這次有很長的年假，但同時也看到疫情有持續升溫的趨勢，他最大的心願，就是希望台灣早日擺脫疫情，讓一切都恢復正常。

媒體詢問日本福島食品開放議題，洪孟楷呼籲政府不要做違背民意的事情，並且要將相關訊息向社會大眾說明，民眾也關心海關的檢驗量能是否充足等，如果是為了開放而開放，相信台灣人民不會買單。

第二位報到的是宜蘭縣選出的民進黨立委陳歐珀。他說，這個會期是法案會期，也進入實質修憲的時刻，民眾對於修憲有很多的期待，相信會有很多突破性發展。

對於新會期的問政重點，陳歐珀表示，呼籲政府能夠開發龜山島，讓台灣成為觀光大國，也讓宜蘭縣成為觀光大縣；他並呼籲政府籌組電池國家隊，讓台灣有第2座護國神山。

第三位報到的是台灣民眾黨立法院黨團總召、立委邱臣遠。他說，希望這會期能夠審查國營事業預算，民眾黨團也會關注少子化、低薪、防疫等議題，黨團8日也將開記者會，說明這會期要推動的優先法案。

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第四位報到的則是國民黨立法院黨團總召、立委曾銘宗。他說，國民黨支持公民權下修到18歲、更重視程序正義，未來由立法院長游錫堃召集的朝野協商也會出席，但希望要納入環境權等相關條文。

對於福島食品開放議題，曾銘宗說，反核食是經過779萬人公投通過的重大政策，希望政府聽到各界聲音，不要踐踏民意、不要強行開放，假設政府不願照顧全民健康，「我們會採行一系列的措施」，保障全民健康權益。（編輯：楊蘭軒）1110207

立法院第10屆第5會期7日開始立委報到，國民黨立委洪孟楷（右起）拔得頭籌、第2位報到的是民進黨立委陳歐珀、第三位是台灣民眾黨立法院黨團總召、立委邱臣遠；3人與國民黨立委曾銘宗、葉毓蘭及民眾黨立委高虹安合影。中央社記者王飛華攝 111年2月7日

立法院第10屆第5會期7日開始立委報到，立法院長游錫堃（圖）報到後，向在場人員與媒體拱手拜年。中央社記者王飛華攝 111年2月7日