全國孝行楷模選拔 內政部：3月底前可推薦人選

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部今天說，如果民眾身邊有暖心的孝行事蹟，可在3月底前可向鄉鎮市公所、就讀學校或團體推薦，參加今年全國孝行楷模選拔，獲選的30名楷模可獲頒獎座1座及5萬元獎金加以表揚。

內政部透過新聞稿表示，為弘揚孝道、獎勵孝行楷模，每年都會辦理全國孝行楷模選拔活動。即日起到3月31日止，可向孝行人所在地的鄉（鎮、市、區）公所、就讀學校或團體，推薦參加今年全國孝行楷模選拔。

內政部說，例如110年台南市的孝行楷模蔡碧霞女士，長期在新北、台南兩地往返，只為了細心照顧失明的母親、失明及中風後的父親，雖然路途遙遠，但她認為能陪伴在父母身邊，就是踏實幸福。

內政部指出，如果民眾身旁也有這樣溫馨的孝行故事，歡迎向在地鄉（鎮、市、區）公所、就讀學校或團體踴躍推薦；直轄市或縣（市）政府在受理被推薦人的書面資料，會在5月中旬前進行初選，提報內政部辦理複選。

內政部說，最後由內政部複選審查時，將從初選名單中選拔30名全國孝行楷模，獲選的楷模可獲頒獎座1座及新台幣5萬元獎金，如果是家境清寒的中低收入戶，另有3萬元獎助金。

內政部強調，家人間的陪伴是安定家庭的力量，應多珍惜家人團聚時光，把握及時行孝的機會，將孝道體現在日常生活，並在社會中產生良善漣漪，共創溫暖而共好的社會。（編輯：楊凱翔）1110207