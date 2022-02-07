新春團拜 朱立倫：九合一提名更多年輕世代參選

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨主席朱立倫今天表示，新春期待是國民黨團結勝選，國民黨必須團結在一起。本週中常會將討論九合一選舉的提名辦法，盼能盡速通過，且要讓年輕世代獲得更多提名，「不滿意的，責任我來扛」。

國民黨今天利用春節後開工的第一天在中央黨部舉行新春團拜，包含朱立倫、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、吳敦義、副主席連勝文、夏立言，以及黨秘書長黃健庭等人均到場。

朱立倫表示，新春期待是國民黨團結勝選，今年是團結戰鬥年，國民黨上下必須團結在一起，也呼籲所有在野的力量團結在一起，共同面對強勢鴨霸的民進黨，只有團結才能夠一起勝選。

對於年底選舉的提名時程，朱立倫指出，本週中常會將討論縣市長、直轄市長及縣市議員的提名辦法，希望能夠盡速通過，然後本月會加快速度進行相關的籌備以及協調工作。

針對台北市長選舉是否「藍白合」，朱立倫表示，希望針對最辛苦的地方、最需要挑戰的地方，儘快協調出最理想的名單，這樣才能夠做好萬全準備，其他各縣市也會做相關的協調工作。

此外，朱立倫指出，國民黨的希望在下一代，國民黨的未來在年輕世代，所以這次九合一選舉，一定要讓年輕世代能夠出頭，讓更多的年輕世代獲得肯定。他說，「不滿意的，責任我來扛」，一定要讓年輕世代能夠獲得更多的肯定、更多的提名，這是國民黨要再起最基本的政策。

對於前黨主席洪秀柱受邀出席北京冬奧會開幕式並拜會中國全國政協主席汪洋，朱立倫表示，新年前他去跟洪秀柱拜年時，洪秀柱有提到要去參加冬奧開幕式，他則表示，為中華隊加油，參加冬奧都是好事。

朱立倫指出，國民黨的立場一定是捍衛中華民國，堅持民主自由，反對任何傷害中華民國的說法，包括反對台獨，反對一國兩制，這都是國民黨長期以來的立場。

對於何時訪美，朱立倫表示一定會去，現在駐美代表處籌備的工作也到一定的階段，但是要配合整個疫情的時間，總是希望越快越好，最慢希望在暑假以前成行。親美的態度是國民黨最基本的立場，永遠不會改變，要讓世界看見國民黨堅持民主自由的路線。（編輯：楊蘭軒）1110207