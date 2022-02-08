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外交部：女足36名隊職員 搭華航專機傍晚抵台

2022/2/8 12:48（2/8 12:57 更新）
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（中央社記者王慶剛台北8日電）台灣女足代表隊完成亞洲盃賽事，有2名隊職員與7名球員確診新冠肺炎。外交部亞東太平洋司司長周民淦今天表示，已派遣專機接回代表隊職員，預計今天下午5點飛抵桃園機場，並已確實落實防疫措施。

周民淦今天在外交部例行記者會表示，台灣代表隊專機預計今天下午5時飛抵桃園，代表隊6日結束所有賽事，考量比賽期間陸續有7名選手感染新冠肺炎，為協助隊員盡速以最舒適、最便利方式返國，政府決定派遣華航專機，今天從桃園飛孟買接回共計36名隊職員。

周民淦說，駐印度代表處派遣公使陳志浩赴孟買現地支援，協調當地政府和機場等單位，並在符合防疫規範下，提供隊職員通關登機等照料協助；此次華航共有14名機組員執行任務，都在14天前完成3劑疫苗接種，全程配戴N95口罩、手套、防護衣與護目鏡。

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周民淦指出，女足隊職員將採分流上下機、梅花座，全程戴口罩、穿戴防護衣，專機在行前與返抵桃園後，都會進行全機清消，以確實落實防疫措施。

周民淦表示，台灣女足1月13日抵達印度參賽後，駐印度代表處、中華民國足球協會與主辦單位亞洲足協，都保持非常密切的聯繫並從旁協助、提供各類支援（編輯：林克倫）1110208

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