年底地方縣市長選戰布局 民進黨選對會11日討論

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（中央社記者葉素萍台北9日電）外界關切民進黨年底地方大選布局，多位政務官更頻頻被點名出征。民進黨黨內人士今天指出，黨秘書長林錫耀向中常委提到，過年前黨希望選舉議題可以緩一下，但過年後要好好處理，本週就會召開選對會；據指出，選對會預計11日開會。

年底九合一選舉是重頭戲，外界關切各政黨如何布局，其中，衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等政務官，多次被媒體點名投入年底地方大選。

民進黨內人士指出，林錫耀今天在中常會提到，有關選舉的議題，媒體想要了解有些政務官會不會參選，不容諱言，選舉的議題與新聞本來就會引發媒體興趣，媒體的收視與點閱也高，所以會不斷追問，過年前民進黨希望可以緩一下，但過年後要好好處理，第一就是縣市首長，另外還有議員的部分。

與會人士轉述，林錫耀提到，議員的部分，黨中央處理6個直轄市，這部分協調工作小組過年前對處理時程已經有共識，最慢5月底，把六都議員提名處理完。

與會人士轉述，林錫耀並提到，選對會這週會召開，選對會召開後，會同時對外公開選對會討論結論，經過執行溝通之後，後續還會回到中執會做決定；據指出，民進黨選對會預計11日開會。（編輯：蘇龍麒）1110209